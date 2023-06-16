Мэрия Москвы продала недостроенный спорткомплекс в Крылатском

Мэрия Москвы продала недостроенный спорткомплекс в КрылатскомЗавершить его может структура руководителя школы хоккея и подрядчика РЖД
Компания «Эзреаль» стала победителем торгов по продаже недостроенного здания общей площадью 10 000 кв. м, расположенного на 2,7 га на ул. Островной на западе Москвы. Это следует из протокола торгов, опубликованного в конце мая на инвестиционном портале столицы. Там же сказано, что при стартовой цене актива 399 млн руб. «Эзреаль» согласилась заплатить за него почти в 2,5 раза больше – 919,4 млн руб. Помимо нее в торгах принимали участие еще три компании, говорится в лотовой документации.
Сама «Эзреаль», по данным «СПАРК-Интерфакса», была создана еще в 2021 г. Из пояснений к бухгалтерской отчетности компании за прошлый год следует, что ее основными акционерами являются фирма «Флайбридж девелопмент» и Юрий Типцов. Они владеют активом в равных долях, говорится там. Бенефициаром «Флайбридж девелопмента» выступает Роман Мирончик. Судя по «СПАРК-Интерфаксу», он также является членом совета директоров банка ТКБ и совладельцем «ТКБ инвестиций». Кроме того, он возглавляет фирму «Международная хоккейная академия им. А. М. Овечкина». Ранее на портале правительства Москвы сообщалось, что эта структура займется строительством ледовой арены и комплекса временного проживания спортсменов в Хорошево-Мневниках. Мирончик является и генеральным директором фирмы «Флайбридж пиэм», которая управляет офисом «Бахрушина» на одноименной улице, торговыми центрами «Солнечный» в Раменском и «Белка» на ул. Профсоюзной. Связаться с ним не удалось, запросы в ТКБ и «Флайбридж пиэм» остались без ответа.
Судя по информации «СПАРК-Интерфакса», Типцов является владельцем ООО «Стройжелдорпроект». Эта компания занимается подготовкой проектной документации по системам железнодорожной автоматики и телемеханики для объектов РЖД и промышленного транспорта, говорится на ее сайте. У бизнесмена также есть 30% в Корпорации «Р-индустрия», которая занимается строительством объектов инфраструктуры РЖД. Запросы в эти компании и Типцову остались без ответа.
Изначально в Крылатском планировалось реализовать проект по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, однако работы на нем долгое время не велись. Весной этого года было принято решение выставить объект на аукцион. Он находится в зоне особо охраняемой природной территории (ООПТ), отмечает директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Это делает невозможным любое новое строительство, кроме потенциальной реконструкции и расширения текущей спортивно-оздоровительной функции, указывает он. Возведение спортивного комплекса здесь может обойтись инвестору в 200 000–250 000 руб. за 1 кв. м, говорит один из консультантов, работающий с подобными объектами.
В случае вывода из ООПТ и перевода назначения участка данная площадка подошла бы под возведение жилого комплекса, считает Рывкин. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов говорит о том, что новый владелец может попробовать реализовать здесь элитный многофункциональный комплекс преимущественно спортивной и рекреационной инфраструктуры. В таком случае здесь, вероятно, появится и ограниченное число квартир или апартаментов. Тогда на ул. Островной можно было бы реализовать порядка 15 000–18 000 кв. м, из которых не более половины пришлось бы на жилье, полагает он. Инвестиции в такой проект эксперт оценивает в 3–4 млрд руб., а выручку – не менее чем в 12 млрд руб. Жилье здесь будет востребовано, рассуждает партнер NF Group Ольга Широкова. По ее словам, эта площадка находится рядом с рекой и зеленой природной зоной. Кроме того, рядом находится элитный жилой поселок «Остров фантазий», напоминает она.
Актив мог заинтересовать покупателя прежде всего своим расположением, считает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Он напоминает, что тот находится в экологически чистом районе на западе столицы. Об этом же говорит и Широкова. Казарян уверен, что здесь будут востребованы проекты практически любого формата: жилье, гостиницы, апартаменты, спортивно-оздоровительные, развлекательные и мультифункциональные объекты.
В последнее время застройщики и инвесторы активно обращают внимание на такие объекты. К примеру, в прошлом году Vos’hod сообщала, что планирует реконструировать гольф-клуб «Крылатское», превратив его в современный семейный спортивно-рекреационный комплекс, который будет включать в себя само поле, школу гольфа для взрослых и детей, клубный дом со спа и бассейном, ресторан, лаунж-зону и проч.