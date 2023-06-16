Мэрия Москвы продала недостроенный спорткомплекс в Крылатском

В случае вывода из ООПТ и перевода назначения участка данная площадка подошла бы под возведение жилого комплекса, считает Рывкин. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов говорит о том, что новый владелец может попробовать реализовать здесь элитный многофункциональный комплекс преимущественно спортивной и рекреационной инфраструктуры. В таком случае здесь, вероятно, появится и ограниченное число квартир или апартаментов. Тогда на ул. Островной можно было бы реализовать порядка 15 000–18 000 кв. м, из которых не более половины пришлось бы на жилье, полагает он. Инвестиции в такой проект эксперт оценивает в 3–4 млрд руб., а выручку – не менее чем в 12 млрд руб. Жилье здесь будет востребовано, рассуждает партнер NF Group Ольга Широкова. По ее словам, эта площадка находится рядом с рекой и зеленой природной зоной. Кроме того, рядом находится элитный жилой поселок «Остров фантазий», напоминает она.