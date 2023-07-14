У Россельхозбанка появится еще один офис в «Москва-сити»

Государственный Россельхозбанк (РСХБ) договорился о приобретении 13 396 кв. м в офисном комплексе «Око II», расположенном в деловом центре «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с данным объектом. По их словам, сама сделка была закрыта в самом конце II квартала. Другие детали им не известны.