У Россельхозбанка появится еще один офис в «Москва-сити»Банк выкупил свыше 13 000 кв. м в бизнес-центре «Око II»
Государственный Россельхозбанк (РСХБ) договорился о приобретении 13 396 кв. м в офисном комплексе «Око II», расположенном в деловом центре «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с данным объектом. По их словам, сама сделка была закрыта в самом конце II квартала. Другие детали им не известны.
Представитель РСХБ на запрос не ответил. В Capital Group, которая является девелопером «Око II», от комментариев отказались. Но информацию о покупке подтвердил источник, близкий к одной из сторон.
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