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У Россельхозбанка появится еще один офис в «Москва-сити»

Банк выкупил свыше 13 000 кв. м в бизнес-центре «Око II»
Дарья Молоткова
Capital Group

Государственный Россельхозбанк (РСХБ) договорился о приобретении 13 396 кв. м в офисном комплексе «Око II», расположенном в деловом центре «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с данным объектом. По их словам, сама сделка была закрыта в самом конце II квартала. Другие детали им не известны.

Представитель РСХБ на запрос не ответил. В Capital Group, которая является девелопером «Око II», от комментариев отказались. Но информацию о покупке подтвердил источник, близкий к одной из сторон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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