Сбербанк поучаствует в застройке территории Битцевского рынка

Сбербанк поучаствует в застройке территории Битцевского рынкаОн стал партнером девелопера «Град» по проекту жилого комплекса на юго-западе Москвы
Компания «Сбербанк инвестиции» стала владельцем 50% в ООО «Специализированный застройщик «Град Верейская». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в конце июня. Сам СЗ «Град Верейская» с июля этого года владеет фирмой «Бор-1», на балансе которой находится 1 га на Новоясеневском проспекте рядом со ст. м. «Новоясеневская» и Битцевским парком.
На этом участке сейчас находится Битцевский строительный рынок на 3800 кв. м. В прошлом году Градостроительно-земельная комиссия разрешила возвести на этой территории жилой комплекс общей площадью около 33 000 кв. м, говорилось в сообщении Москомстройинвеста. Тогда о девелопере не сообщалось.
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