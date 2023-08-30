Сбербанк поучаствует в застройке территории Битцевского рынка

Компания «Сбербанк инвестиции» стала владельцем 50% в ООО «Специализированный застройщик «Град Верейская». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в конце июня. Сам СЗ «Град Верейская» с июля этого года владеет фирмой «Бор-1», на балансе которой находится 1 га на Новоясеневском проспекте рядом со ст. м. «Новоясеневская» и Битцевским парком.