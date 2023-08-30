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Сбербанк поучаствует в застройке территории Битцевского рынка

Он стал партнером девелопера «Град» по проекту жилого комплекса на юго-западе Москвы
Дарья Молоткова
Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Сбербанк инвестиции» стала владельцем 50% в ООО «Специализированный застройщик «Град Верейская». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в конце июня. Сам СЗ «Град Верейская» с июля этого года владеет фирмой «Бор-1», на балансе которой находится 1 га на Новоясеневском проспекте рядом со ст. м. «Новоясеневская» и Битцевским парком.

На этом участке сейчас находится Битцевский строительный рынок на 3800 кв. м. В прошлом году Градостроительно-земельная комиссия разрешила возвести на этой территории жилой комплекс общей площадью около 33 000 кв. м, говорилось в сообщении Москомстройинвеста. Тогда о девелопере не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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