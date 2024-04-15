/ Недвижимость

«Тинькофф» закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисов Минска

Группа арендовала 10 000 кв. м в комплексе в центре белорусской столицы под размещение нового IT-центра
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Аренда группой «Тинькофф» площадей в бизнес-центре на пр-те Независимости – одна из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости Минска, говорят консультанты/ Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

«Тинькофф» планирует расширять свой IT-хаб в Минске. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель правления группы Станислав Близнюк. По его словам, для этих целей она уже подписала соглашение с местной «дочкой» «Сбера» – фирмой «Элит эстейт» – о долгосрочной аренде 10 000 кв. м в бизнес-центре, расположенном в центре белорусской столицы. Судя по информации с сайта владельца комплекса, он находится на пр-те Независимости, его общая площадь составляет 80 000 кв. м. Представитель «Элит эстейта» информацию о заключении сделки с «Тинькофф» подтвердил, уточнив, что на эти помещения было несколько претендентов.

Судя по информации с сайта «Тинькофф», сейчас центр разработки цифровых продуктов находится на пр-те Победителей на периферии Минска. Переезд сотрудников в новый офис начнется осенью 2024 г., уточнил представитель группы. Необходимость смены места он объясняет стремительным ростом штата сотрудников. За три года с момента открытия центра количество персонала увеличилось более чем до 600 человек. Новый же офис рассчитан на 900 сотрудников. В дальнейшие планы группы входит рост команды в Белоруссии до 2000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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