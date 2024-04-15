«Тинькофф» закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисов Минска

«Тинькофф» планирует расширять свой IT-хаб в Минске. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель правления группы Станислав Близнюк. По его словам, для этих целей она уже подписала соглашение с местной «дочкой» «Сбера» – фирмой «Элит эстейт» – о долгосрочной аренде 10 000 кв. м в бизнес-центре, расположенном в центре белорусской столицы. Судя по информации с сайта владельца комплекса, он находится на пр-те Независимости, его общая площадь составляет 80 000 кв. м. Представитель «Элит эстейта» информацию о заключении сделки с «Тинькофф» подтвердил, уточнив, что на эти помещения было несколько претендентов.