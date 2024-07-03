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На Кузнецком Мосту появится еще один крупный элитный проект

Мэрия Москвы разрешила группе «Стройтэкс» реконструировать здание доходного дома в жилой комплекс и гостиницу
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект реконструкции доходного дома Первого российского страхового общества, который расположен на ул. Кузнецкий Мост в центре Москвы. Это следует из ее решения, с которым ознакомились «Ведомости». В документе сказано, что в результате строительных работ площадь объекта увеличится с 34 787 до 41 000 кв. м, там появится жилье (25 291 кв. м), 5-звездочная гостиница (4178 кв. м), а также объекты инфраструктуры – фитнес-клуб, спа-зона и проч. Девелопер проекта – ГК «Стройтэкс» бизнесмена и мецената Владимира Семенихина. Представитель компании данную информацию подтвердил, уточнив, что инвестиции в реконструкцию здания на Кузнецком Мосту составят около 30 млрд руб.

Шестиэтажное здание доходного дома было построено в 1905–1906 гг. архитектором Леонтием Бенуа в стиле неоклассицизма. В 1910-х гг. там находились фотосалон Карла Фишера и Первый русский автомобильный клуб Москвы. После Октябрьской революции комплекс был передан Народному комиссариату по иностранным делам и Институту по подготовке дипломатических и консульских работников. А после их переезда объект перешел Московскому городскому совету народного хозяйства. Здание является объектом культурного наследия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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