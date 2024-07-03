На Кузнецком Мосту появится еще один крупный элитный проект

На Кузнецком Мосту появится еще один крупный элитный проектМэрия Москвы разрешила группе «Стройтэкс» реконструировать здание доходного дома в жилой комплекс и гостиницу
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект реконструкции доходного дома Первого российского страхового общества, который расположен на ул. Кузнецкий Мост в центре Москвы. Это следует из ее решения, с которым ознакомились «Ведомости». В документе сказано, что в результате строительных работ площадь объекта увеличится с 34 787 до 41 000 кв. м, там появится жилье (25 291 кв. м), 5-звездочная гостиница (4178 кв. м), а также объекты инфраструктуры – фитнес-клуб, спа-зона и проч. Девелопер проекта – ГК «Стройтэкс» бизнесмена и мецената Владимира Семенихина. Представитель компании данную информацию подтвердил, уточнив, что инвестиции в реконструкцию здания на Кузнецком Мосту составят около 30 млрд руб.
Шестиэтажное здание доходного дома было построено в 1905–1906 гг. архитектором Леонтием Бенуа в стиле неоклассицизма. В 1910-х гг. там находились фотосалон Карла Фишера и Первый русский автомобильный клуб Москвы. После Октябрьской революции комплекс был передан Народному комиссариату по иностранным делам и Институту по подготовке дипломатических и консульских работников. А после их переезда объект перешел Московскому городскому совету народного хозяйства. Здание является объектом культурного наследия.