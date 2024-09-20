На российский бизнес бельгийской Ghelamco появились новые претенденты

На российский бизнес бельгийской Ghelamco появились новые претендентыПокупкой логопарка в Дмитрове интересуется в том числе владелец торговых центров «Акварель»
Инвестиционный холдинг «Кама капитал» ведет переговоры о покупке у бельгийского девелопера Ghelamco его единственного актива в России – Дмитровского логистического парка (243 000 кв. м) в подмосковном Дмитрове. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим компаниям. По их словам, никакие обязывающие документы по этому объекту пока не подписаны, но именно «Кама капитал» сейчас является основным претендентом на этот склад. Его представитель сообщил, что компания комментирует только завершенные сделки, но добавил, что она следит за качественными складскими объектами, в том числе в Подмосковье. В Ghelamco на вопросы «Ведомостей» отвечать отказались. Так же поступили и в консалтинговой компании CORE.XP, которая представляет интересы владельца объекта.
Бельгийская группа выставила на продажу свой российский бизнес сразу после начала СВО в 2022 г. Газета «Коммерсантъ» в прошлом году сообщала, что покупкой Дмитровского логистического парка интересовались девелопер элитного жилья Vesper, компания Professional Logistics Technologies (создана Российским фондом прямых инвестиций, Mubadala Investments и другими ближневосточными фондами), а также владелец логопарка «Южные врата» в Домодедове Instone Development. Впрочем, переговоры с ними успехом не увенчались. В марте уже этого года о приобретении склада практически договорилась компания Central Properties, которая в последние два года скупала активы уходящих из России иностранных инвесторов. Но после повышения ключевой ставки ЦБ до 18% она от сделки отказалась из-за дорогого финансирования, знает один из ее партнеров. Получить официальные комментарии Central Properties не удалось.