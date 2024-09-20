На российский бизнес бельгийской Ghelamco появились новые претенденты

Инвестиционный холдинг «Кама капитал» ведет переговоры о покупке у бельгийского девелопера Ghelamco его единственного актива в России – Дмитровского логистического парка (243 000 кв. м) в подмосковном Дмитрове. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим компаниям. По их словам, никакие обязывающие документы по этому объекту пока не подписаны, но именно «Кама капитал» сейчас является основным претендентом на этот склад. Его представитель сообщил, что компания комментирует только завершенные сделки, но добавил, что она следит за качественными складскими объектами, в том числе в Подмосковье. В Ghelamco на вопросы «Ведомостей» отвечать отказались. Так же поступили и в консалтинговой компании CORE.XP, которая представляет интересы владельца объекта.