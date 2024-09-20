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На российский бизнес бельгийской Ghelamco появились новые претенденты

Покупкой логопарка в Дмитрове интересуется в том числе владелец торговых центров «Акварель»
Екатерина Волкова
Рыночную стоимость Дмитровского логистического парка оценивается в 19,4 млрд руб/ Андрей Гордеев / Ведомости

Инвестиционный холдинг «Кама капитал» ведет переговоры о покупке у бельгийского девелопера Ghelamco его единственного актива в России – Дмитровского логистического парка (243 000 кв. м) в подмосковном Дмитрове. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим компаниям. По их словам, никакие обязывающие документы по этому объекту пока не подписаны, но именно «Кама капитал» сейчас является основным претендентом на этот склад. Его представитель сообщил, что компания комментирует только завершенные сделки, но добавил, что она следит за качественными складскими объектами, в том числе в Подмосковье. В Ghelamco на вопросы «Ведомостей» отвечать отказались. Так же поступили и в консалтинговой компании CORE.XP, которая представляет интересы владельца объекта.

Бельгийская группа выставила на продажу свой российский бизнес сразу после начала СВО в 2022 г. Газета «Коммерсантъ» в прошлом году сообщала, что покупкой Дмитровского логистического парка интересовались девелопер элитного жилья Vesper, компания Professional Logistics Technologies (создана Российским фондом прямых инвестиций, Mubadala Investments и другими ближневосточными фондами), а также владелец логопарка «Южные врата» в Домодедове Instone Development. Впрочем, переговоры с ними успехом не увенчались. В марте уже этого года о приобретении склада практически договорилась компания Central Properties, которая в последние два года скупала активы уходящих из России иностранных инвесторов. Но после повышения ключевой ставки ЦБ до 18% она от сделки отказалась из-за дорогого финансирования, знает один из ее партнеров. Получить официальные комментарии Central Properties не удалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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