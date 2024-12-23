Структура Сбербанка, судя по всему, намерена отказаться от большей части складов

Принадлежащая Сбербанку логистическая компания «Сберлогистика» начала или начнет в ближайшее время расторгать договоры аренды площадей в складских комплексах. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этой компанией. Информацию подтвердил один из ее партнеров-девелоперов. По его словам, он уже начал поиски другого арендатора на помещения в своем объекте. Другие подробности он не раскрыл.