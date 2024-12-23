Структура Сбербанка, судя по всему, намерена отказаться от большей части складов

Структура Сбербанка, судя по всему, намерена отказаться от большей части складовЭто направление требует слишком много инвестиций
Принадлежащая Сбербанку логистическая компания «Сберлогистика» начала или начнет в ближайшее время расторгать договоры аренды площадей в складских комплексах. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этой компанией. Информацию подтвердил один из ее партнеров-девелоперов. По его словам, он уже начал поиски другого арендатора на помещения в своем объекте. Другие подробности он не раскрыл.
С 2019 г. «Сберлогистика» договорилась об аренде площадей примерно в 60 комплексах на 2,3–2,7 млн кв. м складов, подсчитали консультанты специально для «Ведомостей». Крупнейшие из них – «PNK Парк Домодедово – 2» (158 759 кв. м), «Ориентир Запад» (156 170 кв. м) на Новорижском шоссе, «Солнечный» (154 223 кв. м) в Омске, «Преображенка-2» (152 221 кв. м) в Самаре и проч. По данным руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антона Алябьева, компания на сегодняшний день запустила свыше 900 000 кв. м складов.