На месте Mirland Plaza у Савеловского вокзала появится крупный жилой квартал

На месте Mirland Plaza у Савеловского вокзала появится крупный жилой кварталДевелопер Coldy договорился со Сбербанком о выкупе территории под этим комплексом
Coldy планирует построить крупный многофункциональный жилой комплекс недалеко от ст. м. «Дмитровская». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим девелопером. По их словам, компания договорилась о выкупе у Сбербанка прав на 5,6 га на 2-й Хуторской улице в Савеловском районе Москвы. Большую часть этой площадки занимает бизнес-квартал Mirland Plaza (69 000 кв. м), который был построен израильским девелопером Mirland Development Corporation, но затем перешел под контроль Сбербанка. В финансовой организации на запрос не ответили. Представитель Coldy от комментариев отказался.
Сбербанк давно пытался продать Mirland Plaza, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Но, по их словам, учитывая то, что объект был построен еще в 2009 г., к текущему моменту комплекс морально устарел, поэтому интерес к нему проявляли в основном девелоперы жилой недвижимости, которые рассматривали участок под ним под строительство жилья. Рыночную стоимость самой площадки руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский оценивает в 6 млрд руб.