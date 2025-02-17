На месте Mirland Plaza у Савеловского вокзала появится крупный жилой квартал

Coldy планирует построить крупный многофункциональный жилой комплекс недалеко от ст. м. «Дмитровская». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим девелопером. По их словам, компания договорилась о выкупе у Сбербанка прав на 5,6 га на 2-й Хуторской улице в Савеловском районе Москвы. Большую часть этой площадки занимает бизнес-квартал Mirland Plaza (69 000 кв. м), который был построен израильским девелопером Mirland Development Corporation, но затем перешел под контроль Сбербанка. В финансовой организации на запрос не ответили. Представитель Coldy от комментариев отказался.