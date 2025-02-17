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На месте Mirland Plaza у Савеловского вокзала появится крупный жилой квартал

Девелопер Coldy договорился со Сбербанком о выкупе территории под этим комплексом
Екатерина Волкова
Яндекс Панорамы
Яндекс Панорамы

Coldy планирует построить крупный многофункциональный жилой комплекс недалеко от ст. м. «Дмитровская». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим девелопером. По их словам, компания договорилась о выкупе у Сбербанка прав на 5,6 га на 2-й Хуторской улице в Савеловском районе Москвы. Большую часть этой площадки занимает бизнес-квартал Mirland Plaza (69 000 кв. м), который был построен израильским девелопером Mirland Development Corporation, но затем перешел под контроль Сбербанка. В финансовой организации на запрос не ответили. Представитель Coldy от комментариев отказался.

Сбербанк давно пытался продать Mirland Plaza, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Но, по их словам, учитывая то, что объект был построен еще в 2009 г., к текущему моменту комплекс морально устарел, поэтому интерес к нему проявляли в основном девелоперы жилой недвижимости, которые рассматривали участок под ним под строительство жилья. Рыночную стоимость самой площадки руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский оценивает в 6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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