Усадьбу князей Засекиных в центре Москвы могут переделать в офис

Усадьба князей Засекиных была возведена в 1790-е гг. в стиле классицизма. Позднее особняк был перестроен, он долгое время использовался как доходный дом. В 1880-х гг. в этом комплексе жил композитор Сергей Василенко, а в советские годы – режиссер Григорий Александров и актриса Любовь Орлова. В 2007 г. дом хотели снести или реконструировать, по этой причине он был расселен.