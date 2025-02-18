Усадьбу князей Засекиных в центре Москвы могут переделать в офис

Усадьбу князей Засекиных в центре Москвы могут переделать в офисСтоличная мэрия хочет выручить от продажи исторического объекта 1 млрд рублей
Принадлежащая мэрии Москвы компания «Управление экспериментальной застройки» выставила на продажу особняк в Вознесенском переулке в самом центре Москвы. Сведения об этом размещены на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Судя по адресу, речь идет об усадьбе князей Засекиных, являющейся вновь выявленным объектом культурного наследия. Согласно лотовой документации, общая площадь здания составляет 1351 кв. м, оно занимает участок в 0,1 га. Торги пройдут 1 апреля. Из сообщения департамента городского имущества Москвы следует, что потенциальный покупатель должен сохранить исторический комплекс, а все работы с ним должны быть согласованы с департаментом культурного наследия.
Усадьба князей Засекиных была возведена в 1790-е гг. в стиле классицизма. Позднее особняк был перестроен, он долгое время использовался как доходный дом. В 1880-х гг. в этом комплексе жил композитор Сергей Василенко, а в советские годы – режиссер Григорий Александров и актриса Любовь Орлова. В 2007 г. дом хотели снести или реконструировать, по этой причине он был расселен.