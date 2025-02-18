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Усадьбу князей Засекиных в центре Москвы могут переделать в офис

Столичная мэрия хочет выручить от продажи исторического объекта 1 млрд рублей
Екатерина Волкова
Татьяна Корнеева / um.mos.ru
Татьяна Корнеева / um.mos.ru

Принадлежащая мэрии Москвы компания «Управление экспериментальной застройки» выставила на продажу особняк в Вознесенском переулке в самом центре Москвы. Сведения об этом размещены на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Судя по адресу, речь идет об усадьбе князей Засекиных, являющейся вновь выявленным объектом культурного наследия. Согласно лотовой документации, общая площадь здания составляет 1351 кв. м, оно занимает участок в 0,1 га. Торги пройдут 1 апреля. Из сообщения департамента городского имущества Москвы следует, что потенциальный покупатель должен сохранить исторический комплекс, а все работы с ним должны быть согласованы с департаментом культурного наследия.

Усадьба князей Засекиных была возведена в 1790-е гг. в стиле классицизма. Позднее особняк был перестроен, он долгое время использовался как доходный дом. В 1880-х гг. в этом комплексе жил композитор Сергей Василенко, а в советские годы – режиссер Григорий Александров и актриса Любовь Орлова. В 2007 г. дом хотели снести или реконструировать, по этой причине он был расселен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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