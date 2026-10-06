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Главная / Недвижимость /

ГК ФСК вновь ищет инвестора на торговый центр Mari в Марьине

Потенциальному покупателю, скорее всего, придется перепрофилировать этот объект
Диана Качур
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский аукционный дом выставит на продажу принадлежащий ГК ФСК торгово-развлекательный комплекс Mari, расположенный на Поречной улице в Марьине на юго-востоке Москвы. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель данной организации. По его словам, начальная стоимость лота составит 3,5 млрд руб., торги пройдут 10 ноября. Этот объект общей площадью 88 500 кв. м открылся в 2015 г., он является частью многофункционального центра на 135 000 кв. м. На сайте Mari сказано, что сейчас там работает около 160 магазинов и предприятий, включая «Детский мир», «Спортмастер» и «М.видео». Представитель ГК ФСК уточнил, что эксплуатация торговой недвижимости является непрофильной деятельностью для компании. По его словам, решение о продаже актива связано с концентрацией группы на основном направлении бизнеса – строительстве.

ФСК, судя по информации на различных торговых площадках, уже пыталась найти инвестора на этот комплекс. Причем в прошлом году он продавала его за 6,6 млрд руб. Затем цена предложения снизилась до 5 млрд руб., а в январе 2026 г. за него пытались выручить уже 4,1 млрд руб. Таким образом, сейчас ФСК пробует реализовать Mari почти с 50%-ным дисконтом.

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