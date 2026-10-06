ГК ФСК вновь ищет инвестора на торговый центр Mari в Марьине

Российский аукционный дом выставит на продажу принадлежащий ГК ФСК торгово-развлекательный комплекс Mari, расположенный на Поречной улице в Марьине на юго-востоке Москвы. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель данной организации. По его словам, начальная стоимость лота составит 3,5 млрд руб., торги пройдут 10 ноября. Этот объект общей площадью 88 500 кв. м открылся в 2015 г., он является частью многофункционального центра на 135 000 кв. м. На сайте Mari сказано, что сейчас там работает около 160 магазинов и предприятий, включая «Детский мир», «Спортмастер» и «М.видео». Представитель ГК ФСК уточнил, что эксплуатация торговой недвижимости является непрофильной деятельностью для компании. По его словам, решение о продаже актива связано с концентрацией группы на основном направлении бизнеса – строительстве.