Падение цен на жилье в Лондоне замедлилось

C начала года темпы падения цен на рынках премиальной жилой недвижимости Лондона значительно замедлились. По данным экспертов компании Savills, в I квартале 2017 г. падение составило 0,3%. Для сравнения: в IV квартале 2016 г. этот показатель достиг уровня 2,2%. Таким образом, с момента пика цен в 2014 г. они снизились на 6,1%. Основные причины снижения – реформа гербового сбора и голосование о членстве Великобритании в Евросоюзе. Больше всего эти факторы коснулись цен на премиальное жилье в центре Лондона, где средний бюджет покупки составляет около 4 млн фунтов стерлингов. В I квартале стоимость дорогого жилья здесь упала на 0,8%, а с 2014 г. падение составило 13,2%.

«Мы все еще видим большой объем переоцененного предложения. Некоторые объекты по-прежнему предлагаются по максимальной стоимости, что говорит о том, что снижение цен предложения будет продолжаться», – комментирует Лусиан Кук, руководитель отдела исследований рынка жилой недвижимости Великобритании компании Savills.

Между тем за пределами Лондона, на региональных рынках, цены на дорогое жилье демонстрируют небольшой рост – на 4,4% с конца 2014 г. Эти рынки в меньшей степени пострадали от факторов, вызвавших падение стоимости недвижимости в британской столице. Они также все еще выглядят привлекательными в ценовом отношении в сравнении с британской столицей.

На региональном уровне наибольший рост в течение последнего года был характерен для дальних пригородов Лондона, расположенных в 30–60 минутах езды на поезде от столицы. В данных локациях прирост цен составил 2,4–2,6%.