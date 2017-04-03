«Норникель» продал бизнес-центр «Легион TI» в центре Москвы за $100 млн

«Норникель» и компания RCP Investments II Ltd подписали договор о продаже акций компании, владеющей московским бизнес-центром «Легион TI». Стоимость сделки составила около $100 млн, говорится в сообщении «Норникеля».

Сделка является частью программы «Норникеля» по реализации непрофильных активов.

«Выход из непрофильных активов и концентрация на первоклассных горно-металлургических активах – важная часть стратегии "Норникеля". Нам удалось заключить столь значимую сделку, несмотря на непростую ситуацию на московском рынке офисной недвижимости. Вырученные средства будут направлены на реализацию текущих проектов компании», – заявила вице-президент «Норникеля» Елена Кондратова, слова которой приводятся в сообщении.

Бизнес-центр «Легион TI» – офисный комплекс класса А. Здание находится на Большой Татарской улице.

RCP Investments II Ltd – компания фондов UFG Real Estate, специализирующихся на вложениях в коммерческую недвижимость премиум класса в России. UFG Real Estate входит в группу UFG Asset Management – независимую финансовую компанию, инвестирующую институциональный и частный капитал в Россию и страны СНГ, с совокупным объем привлеченного капитала свыше $2,3 млрд.