В Московском регионе остановлено строительство более половины торговых центров

В Московском регионе заморожено более половины (1,1 млн кв. м) всех строящихся торговых центров, говорится в сообщении компании Colliers International.

В Подмосковье по количеству замороженных проектов лидируют Мытищи (228 400 кв. м), Химки (172 000 кв. м), Пушкино (153 400 кв. м), Подольск (131 900 кв. м) и Одинцово (107 800 кв. м). При этом в Пушкине и Подольске обеспеченность торговыми площадями находится на минимальном уровне, что свидетельствует о том, что проекты в этих городах имеют наибольший потенциал..

Аналитики напоминают, что основными причинами заморозки строительства объектов или отложенного выхода на строительную площадку стали кризисы 2008 и 2014 гг, которые существенно отразились на финансовом состоянии девелоперов. В 2014 г. к финансовым проблемам добавилось резкое сокращение спроса на торговые помещения со стороны ритейлеров.

Как сообщали ранее в компании JLL, с начала текущего года в Москве не было введено ни одного торгового центра. Руководитель департамента торговой недвижимости компании JLL Екатерина Земская отметила, что сейчас на рынке наблюдается смещение акцента от крупных торговых центров к районным, магазинам «у дома» арендопригодной площадью 5 000 -15 000 кв. м. «Среди проектов 2017-2020 годов таких большинство — 45 объектов районного формата», - говорит эксперт .