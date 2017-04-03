Новостройки в массовом сегменте продолжают дешеветь

По итогам I квартала 2017 г. средневзвешенная цена одного «квадрата» первичного жилья в массовом сегменте составила 144 600 руб., снизившись за год на 2,4 п. п., подсчитали эксперты компании «Бест-новострой». Основной причиной снижения цен эксперты компании называют выход на рынок в течение года нового объема предложения.

Всего по итогам I квартала в Москве в продажу вышло 10 корпусов в жилых комплексах эконом-класса и 54 корпуса в новостройках комфорт-класса. Совокупный объем реализуемого жилья в данном сегменте составляет 1,15 млн кв. м. При этом средняя цена 1 кв. м в эконом-классе установилась на отметке 109 300 руб., а в комфорт-классе – 148 400 руб.