Путин пообещал, что жилой недострой «СУ-155» сдадут в 2018 году

Президент России Владимир Путин пообещал, что жилые дома, которые не достроил девелопер «СУ-155», закончат в 2018 г. и этот процесс взят им на контроль.

«За прошлый год в 10 из 14 регионов эти дома построены, но объемы незавершенного строительства в оставшихся регионах достаточно большие. Часть должна быть закончена в этом году, и все должно быть исполнено в 2018 г. Контроль мной соответствующим образом здесь обеспечу», - сказал президент на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге в понедельник.

Путин напомнил, что правительство в курсе ситуации с недостроем «СУ-155». «И председатель правительства, и его заместители, в целом правительство держат на контроле, ну и я смотрю, что там происходит», - сказал Путин. По его словам, в связи с проблемами со строительством «СУ-155» в 14 регионах не были достроены дома, «и люди остались без денег, без жилья».

Решение о санации «СУ-155» было принято в конце 2015 г., основным санатором стал банк «Российский капитал». Долги «СУ-155» на сентябрь 2015 г. только перед банками достигали 30 млрд руб. Затраты на завершение 155 недостроенных объектов (из них 147 – жилые дома) «СУ-155» оценивались в 39 млрд руб., число дольщиков - в 39 000. Старший вице-президент «Российского капитала» Марат Оганесян уже обещал, что до конца 2018 г. всех дольщиков обеспечат квартирами.