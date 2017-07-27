Меньше всего жилья россияне покупают в городах Дальнего Востока

В России на каждые 1000 человек было зарегистрировано 22 права на жилые помещения за первые пять месяцев этого года. При этом больше все граждане покупают жилья в Центральном федеральном округе (ЦФО), а меньше всего - на Дальнем Востоке, подсчитали эксперты компании «Миэль-франчайзинг» на основе данных Росреестра.

Абсолютным лидером по общему количеству зарегистрированных прав на жилые помещения является ЦФО (834 753 прав). Доля Москвы в этом показателе составляет 20%. На втором месте находится Приволжский ФО (679 784 прав) - здесь наибольшая доля прав зарегистрирована в республиках Татарстан и Башкортостан (15% и 13% соответственно). Замыкает тройку лидеров Сибирский ФО (426 840 прав). В этом округе наибольшее число зарегистрированных прав на жилые помещения приходится на Иркутскую, Кемеровскую области (по 15%), а также на Новосибирскую область (14%).

Эти же округа составляют тройку лидеров по количеству ипотечных сделок: Центральный (292 249), Приволжский (216 987) и Сибирский ФО (133 451). При этом в Москве зарегистрировано 15% от общего количества ипотечных сделок ЦФО. Большинство ипотечных сделок Приволжского ФО было совершено в республике Татарстан (17%), Сибирского ФО – в Новосибирской области (18%).

Меньше всего жилья за первые пять месяцев 2017 г. было куплено в Дальневосточном ФО (144 601 право) и Северо-Кавказском ФО (153 166 прав). Для сравнения, только в Москве сделок с жильем было совершено больше, чем в этих округах (167 230 зарегистрированных прав). Ипотечных сделок в этих округах также было зарегистрировано меньше всего - 33 345 и 38 851 соответственно.