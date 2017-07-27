Россиян хотят освободить от поверки счетчиков воды

Россиян могут освободить от обязательной проверки счетчиков в 2018 г. Уже в этом году проведут эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями, рассказал «РИА Новостям» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. Если эксперимент пройдет успешно, централизованные проверки счетчиков будут проходить по всей России.

Как пояснил Абрамов, такие проверки сначала будут проходить в отдельных небольших районах или многоквартирных домах в Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге. «В следующем году, если это будет поддержано, попробуем это реализовать уже в рамках общенационального решения», – добавил он.

Сейчас Росстандарт обсуждает эту инициативу с Минстроем и Минпромторгом. «Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле, во-вторых, если мы будем работать не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией, это будет быстрее», – пояснил руководитель ведомства. Также централизованные поверки позволят исключить мошенничество, «когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке».