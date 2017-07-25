Собственников квартир на собраниях жильцов заменят делегаты

Собрать жильцов многоквартирных домов на собрание – тяжелая проблема Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты-единороссы Александр Сидякин и Павел Качкаев в понедельник внесли в Госдуму поправки в Жилищный кодекс, которые позволят проводить общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме в виде конференции. Депутаты отмечают, что жители в таких домах испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний, на которые с трудом удается обеспечить необходимое для принятия решений количество голосующих.

Поправки устанавливают процедуру избрания делегата на общем собрании: предлагается установить либо одного делегата от собственников жилых помещений, расположенных на одном жилом этаже, либо одного делегата от собственников нежилых помещений, общая площадь которых не меньше общей площади жилых помещений. Делегаты на собрании в форме конференции голосуют тем количеством голосов собственников, от которых они выступают, а срок полномочий делегатов должен быть не менее трех и не более семи лет. Собственники будут иметь право досрочно переизбрать или прекратить полномочия делегата.

Это альтернатива для пассивных граждан, которую можно выбрать добровольно, объясняет Сидякин. Часть вопросов, обсуждаемых на собраниях собственников, по решению жильцов можно вынести за пределы полномочий конференции и голосовать по ним только на общем собрании, срок полномочий делегатов также будут определять сами жильцы, рассказывает депутат. Поправки обсуждались и одобрены экспертно-консультативным советом фракции, обсуждались с Министерством строительства, добавляет Сидякин.

Председатель думского комитета по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») считает, что законопроект полезный и будет принят: «Это упростит процедуру в крупных городах, в домах на 300 квартир невозможно проводить собрания». По ее словам, такой порядок уже применялся в некоторых домах жилищно-строительных кооперативов. «В тех домах, где в уставе было прописано избрание делегатов от этажа, он работал достаточно успешно», – говорит Хованская.

Кого касается В пояснительной записке депутаты напоминают, что, по данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в России 1 284 691 многоквартирный дом, из них 32% включают в себя более 50 квартир. В Москве многоквартирных домов с числом квартир более 50 гораздо больше – 81%.

Основная проблема в том, что люди не занимаются и не хотят заниматься местным самоуправлением, потому что у них нет стимула, говорит муниципальный депутат совета депутатов московского муниципального района Зюзино Константин Янкаускас. Невозможно найти не только делегата на этаже, но и старшего по подъезду, даже несмотря на льготы для него, сетует депутат. Депутаты наверняка живут в служебных квартирах и ни разу не проводили общих собраний, иначе они бы знали, насколько это тяжелая задача. Пока не будет изменения установки, что собственники жилья – опора государства в местном самоуправлении, ничего не изменится, считает Янкаускас. Скорее всего, поправки будут работать так: в домах, где нет ТСЖ, будут фальсифицировать голоса от делегатов – результаты конференций будет гораздо легче подделывать, если один раз выбрать лояльных управе делегатов, считает Янкаускас. С точки зрения вовлечения жителей и контроля за местными властями ничего не изменится до тех пор, пока власти не перестанут считать активных людей в домах своими врагами, говорит депутат. «Все эти игрища с конференциями только усугубят ситуацию и запутают жителей, но проблемы не решат», – соглашается специалист по жилищному законодательству и муниципальному праву Игорь Кокин. Предложения депутатов реализуемы и сейчас: любой может написать доверенность старшему по подъезду и, если таких доверенностей наберется много, он может представлять подъезд, отмечает он. Жители не хотят в этом участвовать, потому что они не уверены в результате, объясняет он: «До тех пор пока они не почувствуют, что могут принимать те решения, которые им нужны и которые действительно влияют на их жизнь, ничего не изменится».