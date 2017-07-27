Москва продаст комплекс Воспитательного дома на Москворецкой набережной

Москва решила выставить на торги комплекс Воспитательного дома на Москворецкой набережной в самом центре столицы близ Зарядья, сообщил сайт Департамента по конкурентной политике. Площадь комплекса - 11 га, начальная цена лота – 8,6 млрд руб., дата электронного аукциона - 27 октября.

По условиям конкурса, инвестор должен будет сохранить исторический облик всех объектов. «Комплекс включает 33 строения, девять из которых являются объектами культурного наследия, еще пять представляют ценные градоформирующие объекты. Среди них – Воспитательный дом, построенный по проекту Карла Бланка во второй половине XVIII в.», - пишет департамент. Инвестору придется отреставрировать и реконструировать здания без изменения габаритов, но, возможно, с возведением атриума, и интегрировать их с парком «Зарядье». Пространство с отелем, апартаментами и ритейлом станет общественным.

Возвращение исторического облика объекта будет проходить под контролем научно-методического совета при Мосгорнаследии, заверил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Концепцию проекта представят инвесторам и СМИ 3 августа. В презентации примут участие Емельянов и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.