Трубную улицу перекроют на выходные

На ближайшие выходные - с 0:00 12 августа до 05:00 14 августа - Трубную улицу и часть прилегающих переулков в центре Москвы перекроют для движения автомобилей, сообщил сайт столичной мэрии.

Частично - до пересечения с Трубной - перекрываются Печатников переулок - от дома 2; Колокольчиков переулок - от дома 6, строения 1; Большой Сергиевский переулок - от дома 5, строения 1б.

«Перекрытие проезжей части необходимо для того, чтобы провести подготовительные инженерные работы по программе городского ремонта. Рабочие проведут там переустройство сети кабельной канализации, а также сетей водостока», - говорится в сообщении. За выходные на улице установят 25 смотровых колодцев и 20 новых дождеприемных решеток, а также завершат устройство кабельной канализации.

«Объехать Трубную улицу автомобилисты смогут по прилегающим к ней переулкам, по Рождественскому и Цветному бульварам, улицам Сретенке и Садовой-Сухаревской - там для автомобилистов доступны две полосы из четырех в сторону Большой Сухаревской площади», - говорится в сообщении.

После проведения подготовительных инженерных работ на Трубной улице обновят тротуарное покрытие, установят новые фонари с энергосберегающими лампами, проведут работы по устройству водоотводных лотков и уложат новый асфальт, пишет мэрия.

Для проведения благоустройства по программе «Моя улица» с вечера четверга до 02:00 воскресенья перекрыта Пречистенская набережная, с 0:00 12 августа до 05:00 14 августа закроют Лубянский проезд.