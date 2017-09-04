Треть стоимости недвижимости России пришлось на Москву

Совокупная стоимость всех объектов недвижимости в мире - порядка $200 трлн, говорится в исследовании британской компании Savills Plc. Это чуть больше десяти годовых ВВП США ($18,6 трлн в 2016 г.)

Согласно отчету, подавляющая часть общей стоимости мировой недвижимости - 84% - приходится на жилье ($168,5 трлн), остальное - на коммерческую недвижимость. При этом более 70% всей недвижимости в мире в стоимостном выражении ($141,5 трлн) расположено всего лишь в десяти странах - в Китае, США, Японии, Великобритании, Индии, Германии, Франции, Бразилии, Италии и России.

На первом месте в списке находится Китай ($42,7 трлн), второе - США ($42,1 трлн).

Стоимость всей недвижимости в России составляет $3,6 трлн, из них $2,9 трлн - жилая недвижимость. Треть всей российской жилой недвижимости по стоимости находится в Москве ($870 млрд).