Платформу метро «Кунцевская» частично закрыли на реконструкцию

Часть платформы станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закрыта на реконструкцию, сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Половина платформы станции метро "Кунцевская" закрылась. Сюда не смогут попасть те, кто едет по синей ветке из центра. Чтобы добраться до "Кунцевской", придется доехать до "Молодежной" и вернуться назад. Пассажирам, направляющимся в сторону области, надо будет добраться до "Славянского бульвара" и пересесть на поезд, который идет из центра», — говорится в сообщении.

Режим работы станции поменяли из-за реконструкции совмещенной платформы с одноименной станцией Филевской линии. В порядок приводят участок от «Студенческой» до «Кунцевской». После завершения реконструкции интервал движения поездов на этом участке сократится с четырех до трех минут.

Власти не уточняют срок, в течение которого будет закрыта «Кунцевская». Отмечается лишь, что полностью реконструкцию голубой ветки закончат к середине 2018 г.