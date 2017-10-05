Власти обяжут девелоперов новой Москвы застраивать социнфраструктурой 2/3 участков

Две трети площади земель, застраиваемых жильем в новой Москве, будут отданы под создание социальных объектов и рабочих мест, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин на международной выставке Expo Real.

«Мы настаиваем на соотношении строительства девелоперами на новых территориях недвижимости в такой пропорции: одна часть - жилье, две трети – места приложения труда и социальные объекты. И такие инвесторы уже есть, они уже повышают капитализацию своих жилых проектов за счет создания общественных пространств и социальной инфраструктуры», — заявил Жидкин.

Он отметил, что это обязательное требование к девелоперам новой Москвы.

«Если инвестор не может или не хочет строить объекты для создания рабочих мест, пусть отдает землю городу, Москва сама построит», — заявил глава департамента.

В. Жидкин добавил, что параллельно со строительством жилья на присоединенных территориях к 2035 г. планируется создать более 1 млн рабочих мест. «Там будут работать не только жители новой Москвы, но и сопредельных регионов», — отметил он.

Ранее В. Жидкин заявлял, что проекты строительства жилья в новой Москве не будут согласовываться без обязательного создания на этих площадках новых рабочих мест.

«Мы не будем согласовывать новые проекты строительства жилья без какой-либо составляющей с созданием новых рабочих мест. Нам необходимо создавать не очередной спальный район, а новую, комфортную городскую территорию», — сказал глава департамента.