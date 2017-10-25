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Участки после сноса домов по реновации могут продать девелоперам

Первые участки, которые могут освободиться после сноса пятиэтажек при реализации программы реновации жилья в Москве, не востребованные городом, выставят на торги для девелоперов, рассказал руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

По словам чиновника, это может произойти не ранее, чем через 5-6 лет после старта программы реновации.

Хуснуллин также отметил, что в рамках реновации планируется построить около 30 млн кв. м жилья, передает агентство «Москва». «Реновация затронет под снос порядка 16,4 млн кв. м, но новых мы построим, я думаю, примерно, в два раза больше», - сказал Хуснуллин.

«Окончательная цифра по объёмам строительства будет понятна после утверждения проектов планировок. Сейчас в работе у нас 150 проектов планировок», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее власти Москвы не исключали, что в случае нехватки участков для реализации программы реновации город будет выкупать их у девелоперов.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации