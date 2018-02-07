Недвижимость

Новости

В Москве снос торгового центра «Горбушкин двор» начнется не ранее 2019 года

Московские власти приступят к сносу торгового центра «Горбушкин двор» не ранее 2019 г. Об этом заявил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, более точные сроки сноса ТЦ будут определены после подготовки проектно-сметной документации. «Не раньше, чем через один год», - добавил он.

Хуснуллин также рассказал, что городские власти ведут переговоры с инвестором. «В таком виде, в котором сегодня "Горбушкин двор", он создает большой трафик, неудобства для жителей. В районе Филей есть объем реновации, который не обеспечен стартовыми площадками, поэтому мы эту работу проводим, делаем градостроительный потенциал оценки территории», - пояснил заммэра.

11 августа прошлого года Хуснуллин говорил, что территорию «Горбушкиного двора» отдадут под строительство офисов и жилья, в том числе по программе реновации.

Рынок аудио- и видеопродукции «Горбушка» появился в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на территории парка около Дворца культуры им. Горбунова (принадлежал Центру им. Хруничева). В начале 2000-х гг. «Горбушка» была закрыта, ее арендаторы переехали в здание телевизионного завода «Рубин», которое формально было разделено на две части: новую «Горбушку» и «Горбушкин двор».