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Эксперты сообщили о резком снижении роста цен на жилье в мире

За год (I квартал 2017 г. – I квартал 2018 г.) цены на жилье в мире выросли лишь на 4% и тем самым продемонстрировали минимальный рост, побив рекорд IV квартала 2015 г. Тогда динамика составила 4,4%. Такие данные содержатся в исследовании Global Residential Cities Index (GRCI) международной консалтинговой компании Knight Frank. Global Residential Cities Index отслеживает показатели средних цен на вторичное жилье на основе официальных данных в местных валютах в 150 крупнейших городах мира.

«К таким низким показателям привели повышенная настороженность со стороны политиков, которые стремятся использовать макропруденциальные меры для сдерживания инфляционного роста цен и расширяют ограничения на покупку жилья, чтобы сдерживать увеличение его стоимости», - поясняется в отчете.

Год назад 12 городов мира показали рост цен на жилье более чем на 20%. В I квартале 2018 г. такого роста удалось достигнуть только индийскому городу Сурат (рост 22%) и то по причине демонетизации индийской рупии и «эффекта низкой базы».

Европейский регион показывает стабильный рост цен на жилье. Из 20 городов в топе рейтинга 12 расположены в Европе. При этом к таким давним лидерам по росту цен на жилье, как Берлин (14,9%), Будапешт (14,4%) и Рейкьявик (11,8%), присоединились Роттердам (14,8%), Эдинбург (12%), Порто (11,7%) и София (11,3%).

Средние темпы роста цен на жилье в восьми включенных в рейтинг городах Великобритании составили 4,9%, в 15-ти городах США - 6,8%.

Москва за год продемонстрировала один из самых низких показателей прироста цен на жилье – (минус 6,4%) и заняла 146 строчку из 150. По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, рост предложения на первичном рынке и, как результат, рост уровня конкуренции сказались на уровне цен не только новостроек, но и несколько снизили цены на вторичном рынке. «Более того, морально устаревающая вторичка сегодня начинает конкурировать с уже построенной первичкой с современными решениями, эргономичными планировками и до мелочей проработанными концепциями, поэтому собственники вынуждены корректировать цены в сторону уменьшения», - говорит Широкова.

Еще один вошедший в рейтинг российский город – Санкт-Петербург – занял 125 позицию и тоже с отрицательным ростом цен (- 0,6%). «Это ожидаемый процесс в преддверии новых изменений в жилищном законодательстве, на фоне которых объемы вывода на рынок новых объектов резко увеличились. Ведь, как известно, уровень цен на старте продаж самый низкий, что и отразилось на показателе среднерыночной цены», - поясняет генеральный директор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков.

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