«Циан» зафиксировал резкий рост доли отказов в аренде квартир в Москве
Московские рантье осенью, с начала делового сезона, отказывали в заселении в квартиры двум из трех потенциальных арендаторов, говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ведомостей») сервиса по поиску недвижимости «Циан».
С весны 2020 г., когда в России действовал локдаун на фоне пандемии коронавируса, доля отказов в аренде квартир в Москве выросла почти вдвое — с 33 до 64%. В Санкт-Петербурге наблюдается схожая динамика: показатель увеличился с 35 до 60% соответственно.
Подобной динамике поспособствовал ряд факторов, отмечают аналитики. В частности, осенью сотрудники стали возвращаться в офисы, кроме того, учебный год начался в очной форме. Наконец, из-за резкого роста цен на недвижимость случился переток граждан, не успевших приобрести собственное жилье, на рынок аренды.
«Всего за год выбор (количество объявлений) в долгосрочную аренду сократился в Москве на 80%, в Санкт-Петербурге — в два раза. Поэтому рантье и завышают требования на фоне высокой активности из-за меньшей доступности ипотечного кредитования и все большего числа желающих арендовать, а не покупать квартиру», — пояснил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.
В «Циане» отметили, что осенью проще всего было снять квартиру в одиночку: доля одобрений в этом случае составляла 41%. Для двоих людей показатель на 3 п. п. меньше. В этом случае наиболее высоки шансы на заселение у пар, не состоящих в официальном браке, (41%) и семей (35%). Для человека, желающего жить с другом или знакомым, шанс снижался до 25%. Доля одобрений в аренде для троих людей составляла 21%, большего количества — 13-15%.
Семьи с детьми в Москве получали разрешение на заселение в 37% случаев, в Санкт-Петербурге — в 35%. Арендаторы с животным получали положительный ответ на запрос о заселении с вероятностью в 34% в обоих городах.
В «Циане» также отметили, что наибольшие шансы снять квартиру в Москве осенью имели банковские сотрудники: они получали одобрение в 45% случаев. Далее шли айтишники (44%), госслужащие (39%) и работники фитнес-индустрии (37%). Врачей заселяли в 35% случаев, хотя еще летом этот показатель составлял 60%, говорится в исследовании. Наименьшее доверие рантье вызывал административный персонал из-за невысоких доходов и рисков потери работы ввиду потенциального локдауна.
Ранее аналитики «Циана» посчитали, что за 2021 г. аренда квартиры подорожала в России в среднем более чем на 21%. Так, стоимость жилья с одной комнатой достигла 20 400 руб., двумя — 30 300 руб., тремя — 45 800 руб.