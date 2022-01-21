«Циан» зафиксировал резкий рост доли отказов в аренде квартир в Москве

В «Циане» отметили, что осенью проще всего было снять квартиру в одиночку: доля одобрений в этом случае составляла 41%. Для двоих людей показатель на 3 п. п. меньше. В этом случае наиболее высоки шансы на заселение у пар, не состоящих в официальном браке, (41%) и семей (35%). Для человека, желающего жить с другом или знакомым, шанс снижался до 25%. Доля одобрений в аренде для троих людей составляла 21%, большего количества — 13-15%.