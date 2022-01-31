Аналитики ЦИАН назвали самые дорогие районы Москвы для аренды жилья

По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, наряду с очевидными факторами — транспортной доступностью и близостью к центру — важную роль в рейтинге районов по средним ставкам играет структура застройки. «Чем больше в районе современных жилых комплексов, тем больше лотов по ставкам заметно выше рынка и, соответственно, выше средние показатели по локации», — пояснил он.