Газета
Недвижимость

Аналитики ЦИАН назвали самые дорогие районы Москвы для аренды жилья

Ведомости

Арбат стал районом Москвы с самой дорогой арендой жилья в январе 2022 г. без учета элитного сегмента. Средняя стоимость аренды в этом районе составляет 95 100 руб. в месяц, сообщил РБК со ссылкой на «ЦИАН.Аналитику».

На втором месте район Якиманка, где аренда квартиры в среднем стоит 87 600 руб. в месяц, на третьем – Хамовники — 83 800 руб. Четвертое место занял район Дорогомилово – 80 500 руб., на пятом месте Замоскворечье, где стоимость аренды жилья составляет в среднем 80 100 руб. в месяц.

Всего, по оценкам ЦИАН, в Старой Москве предлагается арендовать около 14 200 квартир. Средняя ставка аренды в Москве без учета элитного сегмента в конце января составила 48 200 руб.

По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, наряду с очевидными факторами — транспортной доступностью и близостью к центру — важную роль в рейтинге районов по средним ставкам играет структура застройки. «Чем больше в районе современных жилых комплексов, тем больше лотов по ставкам заметно выше рынка и, соответственно, выше средние показатели по локации», — пояснил он.

Ранее аналитики ЦИАН посчитали, что за 2021 г. аренда квартиры подорожала в России в среднем более чем на 21%. Так, стоимость жилья с одной комнатой достигла 20 400 руб., двумя — 30 300 руб., тремя — 45 800 руб.

Ранее по теме: «Циан» зафиксировал резкий рост доли отказов в аренде квартир в Москве

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных