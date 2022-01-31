Аналитики ЦИАН назвали самые дорогие районы Москвы для аренды жилья
На втором месте район Якиманка, где аренда квартиры в среднем стоит 87 600 руб. в месяц, на третьем – Хамовники — 83 800 руб. Четвертое место занял район Дорогомилово – 80 500 руб., на пятом месте Замоскворечье, где стоимость аренды жилья составляет в среднем 80 100 руб. в месяц.
Всего, по оценкам ЦИАН, в Старой Москве предлагается арендовать около 14 200 квартир. Средняя ставка аренды в Москве без учета элитного сегмента в конце января составила 48 200 руб.
По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, наряду с очевидными факторами — транспортной доступностью и близостью к центру — важную роль в рейтинге районов по средним ставкам играет структура застройки. «Чем больше в районе современных жилых комплексов, тем больше лотов по ставкам заметно выше рынка и, соответственно, выше средние показатели по локации», — пояснил он.
Ранее аналитики ЦИАН посчитали, что за 2021 г. аренда квартиры подорожала в России в среднем более чем на 21%. Так, стоимость жилья с одной комнатой достигла 20 400 руб., двумя — 30 300 руб., тремя — 45 800 руб.