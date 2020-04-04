В России выявлены 582 новых случая коронавируса

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (434). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 49, в Санкт-Петербурге — на 15, в Брянской области — на 12, в Ивановской — на 10, в Рязанской и Ленинградской областях — по шесть новых заболевших, в Костромской области — пять, в Бурятии — четыре. По три новых случая зафиксировано в Орловской, Кировской, Челябинской, Амурской областях, Коми, Чечне и Алтайском крае. По два — в Воронежской, Тульской, Ярославской областях и Адыгеи. По одному – в Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, Северной Осетии, Мордовии и Удмуртии.