В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 4731.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (434). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 49, в Санкт-Петербурге — на 15, в Брянской области — на 12, в Ивановской — на 10, в Рязанской и Ленинградской областях — по шесть новых заболевших, в Костромской области — пять, в Бурятии — четыре. По три новых случая зафиксировано в Орловской, Кировской, Челябинской, Амурской областях, Коми, Чечне и Алтайском крае. По два — в Воронежской, Тульской, Ярославской областях и Адыгеи. По одному – в Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, Северной Осетии, Мордовии и Удмуртии.
За сутки в России были выписаны 52 выздоровевших после коронавируса (26 в Москве, 13 в Московской области, пять в Свердловской, по двое в Псковской и Крыму, по одному в Оренбургской, Волгоградской, Рязанской областях и Хакасии), отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших достигло 333.
Умерли за сутки девять человек, всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 43 пациента.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (3357), Московская область (260) и Санкт-Петербург (171). В первую десятку также входят Коми (59), Ленинградская область (47), Свердловская (40), Краснодарский край (39), Бурятия (35), Пензенская область (27) и Челябинская (26). В общей сложности коронавирус выявлен в 78 субъектах России.
В мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на момент публикации было выявлено более 976 000 заболевших коронавирусом в 206 странах. Скончались свыше 50 000 человек.