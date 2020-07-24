Ошибка при заполнении документов на налоговый вычет не может быть преступлением

Поводом для проверки законодательства стало обращение военнослужащего Михаила Литвинова о конституционности ст. 159 – одной из самых «популярных» в российском Уголовном кодексе. Используя программу ипотеки для военных, он купил квартиру, а после этого обратился в налоговую инспекцию для получения вычета. При этом он не учел, что в такой ситуации вычет ему не положен. Однако налоговая, несмотря на это, по ошибке оформила ему возврат на сумму более 250 000 руб., а после выявления ошибки по материалам налоговиков против Литвинова возбудили уголовное дело по ст. 159. На первом рассмотрении его дела в Выборгском гарнизонном суде было учтено, что ошибку совершила прежде всего налоговая инспекция, так как Литвинов не скрывал своего участия в особой программе ипотеки. По решению суда он был оправдан. Суд тогда пришел к выводу, что обращение Литвинова явилось следствием добросовестного заблуждения.