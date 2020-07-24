Ошибка при заполнении документов на налоговый вычет не может быть преступлением

Ошибка при заполнении документов на налоговый вычет не может быть преступлениемТак постановил Конституционный суд России
Ошибочные обращения граждан России за налоговым вычетом не могут считаться преступлениями. Согласно постановлению Конституционного суда (КС), опубликованному 23 июля, россияне могут безнаказанно обращаться в налоговую службу для получения вычета, даже если их обращение является необоснованным. В разъяснении суда указано, что обязанность проверять и пресекать потенциально незаконные выплаты лежит на сотрудниках налоговых органов. Суд установил, что ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничество») не противоречит Конституции, однако не предполагает наказания за ложное обращение в налоговую инспекцию.
Поводом для проверки законодательства стало обращение военнослужащего Михаила Литвинова о конституционности ст. 159 – одной из самых «популярных» в российском Уголовном кодексе. Используя программу ипотеки для военных, он купил квартиру, а после этого обратился в налоговую инспекцию для получения вычета. При этом он не учел, что в такой ситуации вычет ему не положен. Однако налоговая, несмотря на это, по ошибке оформила ему возврат на сумму более 250 000 руб., а после выявления ошибки по материалам налоговиков против Литвинова возбудили уголовное дело по ст. 159. На первом рассмотрении его дела в Выборгском гарнизонном суде было учтено, что ошибку совершила прежде всего налоговая инспекция, так как Литвинов не скрывал своего участия в особой программе ипотеки. По решению суда он был оправдан. Суд тогда пришел к выводу, что обращение Литвинова явилось следствием добросовестного заблуждения.
Литвинов вернул полученные в результате вычета деньги, но это не остановило его судебные тяжбы. Апелляционным определением судебной коллегии первый приговор был отменен, а дело было направлено на новое рассмотрение. По новому приговору Литвинов бы признан виновным в совершении мошенничества, так как ошибки налоговой «лишь указывают на обстоятельства, способствовавшие преступлению». В итоге военнослужащий был приговорен к штрафу.
«Обращение с заявлением на получение вычета, как и ошибки в заявлении на вычет, не может однозначно свидетельствовать о наличии умысла на совершение мошенничества», – комментирует дело юрист Forward Legal Федор Закабуня. В своем постановлении КС подчеркнул, что «предусмотренное налоговым законодательством действие в виде обращения в налоговый орган налогоплательщика, представившего достоверные сведения в документах, на основе которых заполнена налоговая декларация, не может расцениваться в качестве элемента состава преступления». Исключением могут считаться только «целенаправленные действия к тому, чтобы сформировать условия для принятия налоговым органом ошибочного решения». Поэтому и в случае Литвинова не было зафиксировано намерение обмануть госорганы. Согласно решению КС дело Литвинова должно быть пересмотрено. Позиция, сформулированная КС РФ, снижает риск необоснованного привлечения налогоплательщиков к уголовной ответственности, заключает Закабуня.