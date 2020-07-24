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Ошибка при заполнении документов на налоговый вычет не может быть преступлением

Так постановил Конституционный суд России
Константин Гликин
В своем постановлении КС подчеркнул, что «предусмотренное налоговым законодательством действие в виде обращения в налоговый орган налогоплательщика, представившего достоверные сведения в документах, на основе которых заполнена налоговая декларация, не может расцениваться в качестве элемента состава преступления» /Денис Абрамов / Ведомости

Ошибочные обращения граждан России за налоговым вычетом не могут считаться преступлениями. Согласно постановлению Конституционного суда (КС), опубликованному 23 июля, россияне могут безнаказанно обращаться в налоговую службу для получения вычета, даже если их обращение является необоснованным. В разъяснении суда указано, что обязанность проверять и пресекать потенциально незаконные выплаты лежит на сотрудниках налоговых органов. Суд установил, что ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничество») не противоречит Конституции, однако не предполагает наказания за ложное обращение в налоговую инспекцию.

Поводом для проверки законодательства стало обращение военнослужащего Михаила Литвинова о конституционности ст. 159 – одной из самых «популярных» в российском Уголовном кодексе. Используя программу ипотеки для военных, он купил квартиру, а после этого обратился в налоговую инспекцию для получения вычета. При этом он не учел, что в такой ситуации вычет ему не положен. Однако налоговая, несмотря на это, по ошибке оформила ему возврат на сумму более 250 000 руб., а после выявления ошибки по материалам налоговиков против Литвинова возбудили уголовное дело по ст. 159. На первом рассмотрении его дела в Выборгском гарнизонном суде было учтено, что ошибку совершила прежде всего налоговая инспекция, так как Литвинов не скрывал своего участия в особой программе ипотеки. По решению суда он был оправдан. Суд тогда пришел к выводу, что обращение Литвинова явилось следствием добросовестного заблуждения.

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Литвинов вернул полученные в результате вычета деньги, но это не остановило его судебные тяжбы. Апелляционным определением судебной коллегии первый приговор был отменен, а дело было направлено на новое рассмотрение. По новому приговору Литвинов бы признан виновным в совершении мошенничества, так как ошибки налоговой «лишь указывают на обстоятельства, способствовавшие преступлению». В итоге военнослужащий был приговорен к штрафу.

«Обращение с заявлением на получение вычета, как и ошибки в заявлении на вычет, не может однозначно свидетельствовать о наличии умысла на совершение мошенничества», – комментирует дело юрист Forward Legal Федор Закабуня. В своем постановлении КС подчеркнул, что «предусмотренное налоговым законодательством действие в виде обращения в налоговый орган налогоплательщика, представившего достоверные сведения в документах, на основе которых заполнена налоговая декларация, не может расцениваться в качестве элемента состава преступления». Исключением могут считаться только «целенаправленные действия к тому, чтобы сформировать условия для принятия налоговым органом ошибочного решения». Поэтому и в случае Литвинова не было зафиксировано намерение обмануть госорганы. Согласно решению КС дело Литвинова должно быть пересмотрено. Позиция, сформулированная КС РФ, снижает риск необоснованного привлечения налогоплательщиков к уголовной ответственности, заключает Закабуня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных