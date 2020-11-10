Перестановки в Минстрое: что говорят о новом министре

Перестановки в Минстрое: что говорят о новом министреГосдума утвердила Ирека Файзуллина министром строительства и ЖКХ
Кресло главы Минстроя, освободившееся 9 ноября в результате отставки Владимира Якушева (президент России Владимир Путин назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе), займет его бывший заместитель Ирек Файзуллин. «Ведомости» опросили участников строительного рынка об экс-министре и их ожиданиями от нового.
Чем запомнится Якушев
Владимир Якушев занимал должность министра строительства и ЖКХ с мая 2018 г. До этого он с 2005 г. был губернатором Тюменской области, сменив на этом посту Сергея Собянина, который был назначен главой администрации президента России.
В период работы Якушева на посту министра была проведена реформа долевого строительства: осуществлен переход отрасли на проектное финансирование и работу с эскроу-счетами. Механизм, заработавший с 1 июля 2019 г., был направлен на решение проблемы обманутых дольщиков — с этого момента все новые жилые проекты многоквартирных домов строятся с открытием спецсчетов в банке, на которые вносятся средства покупателей. Застройщики лишены возможности получать деньги от покупателей напрямую, а снять средства с банковского счета они могут только после того, как достроят дом и получат разрешение на ввод в эксплуатацию.
Заместитель генерального директора компании MR Group Андрей Кирсанов отметил комплекс мер, принятый в период локдауна. По его словам, благодаря введению программы льготной ипотеки под 6,5%, субсидированию ставок по кредитам для застройщиков, а также поддержке компаний, которые вошли в список системообразующих, рынок новостроек смог выстоять в шоковых условиях.
В Минстрое России кадровые перестановки не комментируют. Эксперты считают, что причина отставки Якушева не связана с негативной оценкой его деятельности. Собеседник «Ведомостей», хорошо знакомый с Якушевым, считает, что прошение об отставке с должности он мог подать сам: на последней коллегии Минстроя он выглядел уставшим и жаловался, что «спать приходится стоя».
Чего ждут от Файзуллина
Новый министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин до этого занимал пост первого заместителя главы Минстроя. Он был назначен на этот пост премьер-министром Михаилом Мишустиным в январе 2020 г. и отвечал за реализацию программ в сфере госуслуг в строительстве.
Файзуллин с 2005 г. пять лет был заместителем Марата Хуснуллина (нынешнего вице-премьера правительства России), когда тот возглавлял министерство строительства Татарстана. А после того, как Хуснуллин перешел в московское правительство, Файзуллин десять лет отвечал за строительство в Татарстане. Хуснуллин охарактеризовал Файзуллина как «большого профессионала с огромным опытом работы как на региональном, так и на федеральном уровне».
Глава комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский говорит, что перестановки приведут к усилению взаимодействия между Минстроем и куратором строительной отрасли в правительстве. Политолог Павел Склянчук отметил, что Файзуллин «является частью большой команды Татарстана, которая на региональном уровне показала высокую управленческую эффективность». С учетом опыта Файзуллина можно ожидать, что Минстрой под его руководством решит многие проблемы не только жилищного строительства, но и системы госзакупок в строительстве, добавляет гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Он полагает, что особое внимание будет уделено сфере ЖКХ.
Строительная отрасль переживает не самые простые времена из-за коронавируса, говорит управляющий партнер «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский: перед застройщиками стоят новые вызовы – недостаток инвестиций, рост себестоимости строительства, снижение платежеспособного спроса. Он считает, что справиться с ними без помощи Минстроя застройщики вряд ли смогут. Поэтому для рынка важно наличие у нового министра не только профильного образования и управленческого опыта, но и понимания ситуации отрасли изнутри, считает Колочинский.