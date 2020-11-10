Перестановки в Минстрое: что говорят о новом министре

В период работы Якушева на посту министра была проведена реформа долевого строительства: осуществлен переход отрасли на проектное финансирование и работу с эскроу-счетами. Механизм, заработавший с 1 июля 2019 г., был направлен на решение проблемы обманутых дольщиков — с этого момента все новые жилые проекты многоквартирных домов строятся с открытием спецсчетов в банке, на которые вносятся средства покупателей. Застройщики лишены возможности получать деньги от покупателей напрямую, а снять средства с банковского счета они могут только после того, как достроят дом и получат разрешение на ввод в эксплуатацию.