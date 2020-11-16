Бурятия первой из российских регионов ввела локдаун

Руководитель республики Алексей Цыденов анонсировал введение ограничений еще в своем обращении к жителям 14 ноября. «Прирост больных не сокращается, в аптечной сети имеется дефицит лекарственных средств, коек для больных требуется с каждым днем все больше», – пояснил он. Он добавил, что регион находится в числе лидеров по приросту заболевших из расчета на количество жителей. 15 ноября в Бурятии было зафиксировано 269 новых случаев заболевания, до 14 ноября число было стабильным и не превышало 230 случаев. Общее количество случаев заражения COVID-19 в регионе превысило 15 300. Цыденов отметил, что прирост числа заболевших не снижается, несмотря на то что врачи работают на износ. «Нам необходимо переломить ситуацию», – добавил он. Он пообещал, что все компании, которые пострадают от введенных ограничений, могут рассчитывать на освобождение от уплаты республиканских налогов до конца года.