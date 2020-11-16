Бурятия первой из российских регионов ввела локдаун

Бурятия первой из российских регионов ввела локдаунЗакрыто большинство предприятий торговли и обслуживания
Согласно распоряжению руководства республики ограничения вводятся с 16 по 30 ноября, будет приостановлена работа всех кафе, ресторанов, столовых и прочих заведений общественного питания. Исключением станут организации, которые предоставляют свои услуги на территории гостиниц или офисов. Пользоваться их услугами смогут только сотрудники этих компаний или постояльцы гостиниц. Закрывают также торговые центры, магазины одежды, развлекательные центры, салоны красоты, бани и кинотеатры. Исключением станут аптеки, продовольственные магазины, магазины по продаже предметов первой необходимости. Не действуют ограничения и на работу интернет-магазинов. Вузы региона переходят в основном на дистанционную форму обучения, в школах большей части городов региона лично посещать занятия должны будут только ученики 9-го и 11-го классов.
Руководитель республики Алексей Цыденов анонсировал введение ограничений еще в своем обращении к жителям 14 ноября. «Прирост больных не сокращается, в аптечной сети имеется дефицит лекарственных средств, коек для больных требуется с каждым днем все больше», – пояснил он. Он добавил, что регион находится в числе лидеров по приросту заболевших из расчета на количество жителей. 15 ноября в Бурятии было зафиксировано 269 новых случаев заболевания, до 14 ноября число было стабильным и не превышало 230 случаев. Общее количество случаев заражения COVID-19 в регионе превысило 15 300. Цыденов отметил, что прирост числа заболевших не снижается, несмотря на то что врачи работают на износ. «Нам необходимо переломить ситуацию», – добавил он. Он пообещал, что все компании, которые пострадают от введенных ограничений, могут рассчитывать на освобождение от уплаты республиканских налогов до конца года.
Политтехнолог Алексей Завадских говорит, что «в республике сложилась достаточно непростая ситуация с COVID-19, статистика довольно скверная. Понятно, что был найден определенный компромисс между полным локдауном и частичными мерами». Он напомнил, что в пик заболеваемости весной – летом в регионе были закрыты все заведения, в отличие от частичного закрытия сейчас. По мнению политтехнолога, власти других регионов могут перенять опыт Бурятии, если меры окажутся эффективными.
«Ограничения – это вынужденная мера, чтобы за этот период эпидемиологи смогли охватить необходимым объемом противоэпидемических мер все текущие очаги. И если хотя бы на несколько десятков человек снизится количество заболевающих – для медиков ковидных стационаров это очень важно». 16.11.2020
Первыми регионами, которые весной 2020 г. ввели режим самоизоляции, стали Москва и Московская область. Следом похожие меры применила Мурманская область. Режим был введен 29 марта, а 30 марта с предложением распространить такую практику в других регионах выступил премьер-министр Михаил Мишустин. После этого о режиме полной самоизоляции было объявлено в Санкт-Петербурге, Рязанской, Липецкой, Свердловской и Брянской областях. Такие же меры приняли власти Татарстана и Адыгеи. Всего к вечеру 30 марта указы о режиме самоизоляции действовали более чем в 30 регионах. «Это чисто наше решение», – сказал «Ведомостям» источник в руководстве администрации Бурятии. «По сравнению с весенними мерами – мягче. Мы своим указом можем закрывать только 12 отраслей из числа пострадавших», – говорит собеседник.
«Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение, опять же, повторяю, в рамках особых полномочий. И здесь главы регионов сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит», – прокомментировал введение новых ограничений в Бурятии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.