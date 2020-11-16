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Песков исключил комплексный план по ограничениям из-за коронавируса

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Главы регионов принимают решения о введении ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом, у властей нет комплексного плана по введению ограничительных мер, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы видите, что динамика развития эпидемии в регионах разная. Действительно, мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение, опять же, повторяю, в рамках особых полномочий. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может», — сказал Песков.

Ранее оперштаб Бурятии по борьбе с коронавирусом ввел новые ограничения с 16 по 30 ноября из-за роста числа заболевших. В регионе ограничена работа общепита, закрываются кинотеатры, бани, сауны, салоны красоты. Продолжать работу смогут продуктовые магазины, аптеки, салоны связи, магазины, в которых продаются товары первой необходимости.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 ноября, в России за сутки было выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусом — 22 778. За весь период в России было выявлено более 1,9 млн случаев заражения вирусом, более 1,4 млн пациентов выздоровели. Зарегистрировано около 33 500 смертей от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных