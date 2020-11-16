Песков исключил комплексный план по ограничениям из-за коронавируса
Главы регионов принимают решения о введении ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом, у властей нет комплексного плана по введению ограничительных мер, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы видите, что динамика развития эпидемии в регионах разная. Действительно, мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение, опять же, повторяю, в рамках особых полномочий. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может», — сказал Песков.
Ранее оперштаб Бурятии по борьбе с коронавирусом ввел новые ограничения с 16 по 30 ноября из-за роста числа заболевших. В регионе ограничена работа общепита, закрываются кинотеатры, бани, сауны, салоны красоты. Продолжать работу смогут продуктовые магазины, аптеки, салоны связи, магазины, в которых продаются товары первой необходимости.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 ноября, в России за сутки было выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусом — 22 778. За весь период в России было выявлено более 1,9 млн случаев заражения вирусом, более 1,4 млн пациентов выздоровели. Зарегистрировано около 33 500 смертей от коронавируса.