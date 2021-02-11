Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России выявили 15 038 случаев заражения коронавирусом

Умерли за сутки 553 пациента
Дарья Савенкова
Alexander Zemlianichenko / AP

В России за сутки выявили 15 038 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Умерли за день 553 заболевших. За весь период в России зарегистрировали 4 млн случаев заражения. 3,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 78 тыс. — скончались.

10 февраля оперштаб сообщил о 14 494 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 2040 случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано 950 тыс. заболевших, из них 74 тыс. продолжают лечение. Выздоровели почти 862 тыс. пациентов, погибли более 14 тыс.

Ранее по теме: Пять вопросов о вакцине против COVID-19

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом также вошли Санкт-Петербург — 1127 случаев, Московская область - 721 случай, Нижегородская область — 454, Воронежская область — 363. 

В топ-3 регионов по общему числу зарегистрированных случаев COVID-19, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 350 тыс. случаев заражения — и Московская область — 202 тыс. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости вирусом. Первое место занимают США — 27,3 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,9 млн, на третьем месте Бразилия — 9,7 млн, на четвертом месте Великобритания — почти 4 млн случаев заражения. Всего в мире выявили 107,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,4 млн смертей от него.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных