В России выявили 15 038 случаев заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости вирусом. Первое место занимают США — 27,3 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,9 млн, на третьем месте Бразилия — 9,7 млн, на четвертом месте Великобритания — почти 4 млн случаев заражения. Всего в мире выявили 107,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,4 млн смертей от него.