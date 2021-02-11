В России выявили 15 038 случаев заражения коронавирусом

В России выявили 15 038 случаев заражения коронавирусомУмерли за сутки 553 пациента
В России за сутки выявили 15 038 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Умерли за день 553 заболевших. За весь период в России зарегистрировали 4 млн случаев заражения. 3,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 78 тыс. — скончались.
10 февраля оперштаб сообщил о 14 494 случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 2040 случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано 950 тыс. заболевших, из них 74 тыс. продолжают лечение. Выздоровели почти 862 тыс. пациентов, погибли более 14 тыс.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом также вошли Санкт-Петербург — 1127 случаев, Московская область - 721 случай, Нижегородская область — 454, Воронежская область — 363.
В топ-3 регионов по общему числу зарегистрированных случаев COVID-19, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 350 тыс. случаев заражения — и Московская область — 202 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости вирусом. Первое место занимают США — 27,3 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,9 млн, на третьем месте Бразилия — 9,7 млн, на четвертом месте Великобритания — почти 4 млн случаев заражения. Всего в мире выявили 107,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,4 млн смертей от него.