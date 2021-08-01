Ясена Засурского похоронят на Троекуровском кладбище

Засурский 43 года, с 1964 г., руководил первым в Советском Союзе факультетом журналистики, который в 1952 г. создали на базе филфака МГУ. В 2007 г. он уступил должность декана своему преемнику, нынешнему декану факультета Елене Вартановой. По сути, именно Засурский создал этот факультет в нынешнем виде, сказал секретарь Союза журналистов Москвы Павел Гусев, предложив назвать факультет именем экс-декана.