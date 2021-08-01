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Ясена Засурского похоронят на Троекуровском кладбище

Его журфак МГУ был либеральной витриной советской власти
Максим Иванов
РИА Новости

1 августа соболезнования в связи с кончиной президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского выразили президент Владимир Путин, бывший президент Дмитрий Медведев и глава правительства Михаил Мишустин. Засурский будет похоронен на Троекуровском кладбище 4 августа.

Засурский 43 года, с 1964 г., руководил первым в Советском Союзе факультетом журналистики, который в 1952 г. создали на базе филфака МГУ. В 2007 г. он уступил должность декана своему преемнику, нынешнему декану факультета Елене Вартановой. По сути, именно Засурский создал этот факультет в нынешнем виде, сказал секретарь Союза журналистов Москвы Павел Гусев, предложив назвать факультет именем экс-декана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных