Каждый третий пациент с болезнями сердца бросает лечение

Каждый третий пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в России прекращал прием препаратов, необходимых для долгосрочной или пожизненной терапии. 20% опрошенных пациентов не могли позволить себе купить лекарства или не находили их в аптеках из-за перебоев поставок. А четверть льготников, которым положены бесплатные препараты, были вынуждены платить за них деньги из своего кармана, следует из социологического исследования, проведенного Советом общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Всероссийским союзом пациентов и Центром гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика». Результаты опроса имеются в распоряжении «Ведомостей».