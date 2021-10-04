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Каждый третий пациент с болезнями сердца бросает лечение

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний тем временем выросла за год на 12%
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Каждый третий пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в России прекращал прием препаратов, необходимых для долгосрочной или пожизненной терапии. 20% опрошенных пациентов не могли позволить себе купить лекарства или не находили их в аптеках из-за перебоев поставок. А четверть льготников, которым положены бесплатные препараты, были вынуждены платить за них деньги из своего кармана, следует из социологического исследования, проведенного Советом общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Всероссийским союзом пациентов и Центром гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика». Результаты опроса имеются в распоряжении «Ведомостей».

Забывчивые больные

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных