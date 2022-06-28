На картах отметят удобные маршруты для людей с инвалидностью

В июне 2022 г. Минцифры направило на согласование в ОП РФ предложение, согласно которому рейтинг будет функционировать в рамках федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа пространственных данных». Ее создание предусмотрено в 2022–2024 гг. госпрограммой «Национальная система пространственных данных». На этой платформе будет создан специальный слой данных, «который будет агрегировать и хранить информацию об объектах социальной инфраструктуры», следует из документа. Его предлагается сделать доступным для разработчиков сервисов 2ГИС и «Яндекс.Карты». А связь с пользователями, которые хотели бы участвовать в оценке объектов инфраструктуры, предлагается организовать с использованием портала госуслуг.