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Общество

На картах отметят удобные маршруты для людей с инвалидностью

К концу 2024 года Минцифры вместе с Общественной палатой запустит рейтинг доступности объектов инфраструктуры
Валерия Мишина
Рейтинг поможет развитию безбарьерной среды / Андрей Гордеев / Ведомости

Общероссийский рейтинг доступности и комфортности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов должен появиться в России к концу 2024 г. Это следует из письма Минцифры в Общественную палату РФ (ОП РФ), с которым ознакомились «Ведомости». «Ведомости» направили запрос в Минцифры.

Идею создания такого рейтинга поддержал Владимир Путин в декабре 2020 г. На встрече с президентом России руководитель организации «Ковчег» Роман Пономаренко сказал, что такая инициатива поможет людям с инвалидностью выстраивать маршруты передвижения. Президент отметил, что подобный рейтинг поможет развитию безбарьерной среды, предложил включить в него гостиницы и рестораны: «Люди должны знать, где и на что они могут рассчитывать».

В конце декабря 2020 г. Путин поручил правительству РФ и ОП РФ разработать предложения о рейтинговании объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Они должны были не только содержать порядок рейтингования по уровню доступности общественных мест для инвалидов, но и предусматривать возможность учета результатов рейтинга в картографических и навигационных системах.

В апреле 2021 г. ОП РФ направила свои предложения в правительство. В предложениях ОП отмечалось, что в России проживает более 11 млн человек с инвалидностью, при этом маломобильными считаются и другие категории – например, беременные и люди с детскими колясками, пожилые граждане. По оценкам ОП РФ, в общей сложности их число может составлять 60 млн человек.

ОП РФ предложила методологию формирования рейтинга, которая бы определяла, в частности, какая группа будет пользоваться объектами, и, исходя из этого, определить перечень требований. В ОП РФ также предложили вовлекать в работу волонтеров, которые бы помогали в проведении обследований территории и оценке объектов.

В июне 2022 г. Минцифры направило на согласование в ОП РФ предложение, согласно которому рейтинг будет функционировать в рамках федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа пространственных данных». Ее создание предусмотрено в 2022–2024 гг. госпрограммой «Национальная система пространственных данных». На этой платформе будет создан специальный слой данных, «который будет агрегировать и хранить информацию об объектах социальной инфраструктуры», следует из документа. Его предлагается сделать доступным для разработчиков сервисов 2ГИС и «Яндекс.Карты». А связь с пользователями, которые хотели бы участвовать в оценке объектов инфраструктуры, предлагается организовать с использованием портала госуслуг.

Также Минцифры при рейтинговании объектов предложило разделять их по отраслевой принадлежности: жилье, социальные объекты, общественные пространства и объекты благоустройства, культурные и спортивные объекты, индустрия гостеприимства и объекты сферы услуг. Также рейтинг будет конкретизировать группы пользователей объектов, указывая информацию отдельно для людей, передвигающихся на колясках, людей с ментальными нарушениями, незрячих, неслышащих и с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Представитель пресс-службы ОП РФ сообщил «Ведомостям», что «в целом Общественная палата одобряет предложение Минцифры», но оно пока находится на рассмотрении. Председатель комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая заявила «Ведомостям», что согласна с предложениями ведомства и рада, что «к реализации проекта наконец приступили государственные структуры». Она также попросила разработчиков «активнее привлекать к апробации создаваемого сервиса людей с инвалидностью»: «Хочется верить, что к 2025 г., когда планируется запуск проекта, в нашей стране появится новый суперсервис для людей с инвалидностью».

Проблема такого проекта состоит в необходимости постоянной актуализации информации, заявил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Он выразил надежду, что разработка рейтинга не станет «разовой акцией».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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