Россияне готовы тратить до половины зарплаты на кружки и секции для детей

К дополнительным тратам на детей участники опроса отнесли и услуги сопровождения на кружки и секции. Почасовая оплата няни с этой целью в среднем начинается от 300 руб. в час, отмечают 47% родителей. Услуги автонянь (их приглашают почти 18% респондентов) в среднем стоят от 500 руб. за час работы. В среднем ежемесячно на развитие детей прошедшие опрос родители тратят от 17 000 руб.