Россияне готовы тратить до половины зарплаты на кружки и секции для детей

Россияне готовы тратить до половины зарплаты на кружки и секции для детейНаиболее популярны спорт, программирование и подготовка к ЕГЭ
32% россиян ежемесячно тратят почти половину заработной платы на детские кружки, секции и репетиторов, говорится в исследовании, проведенном в январе «АльфаСтрахованием». В опросе участвовали 1115 человек из 41 региона, средний возраст опрошенных составил 39 лет, 76% респондентов – родители двух детей.
Из общего количества опрошенных 24% оплачивают услуги частных детских садов. На дополнительное образование дошкольников тратятся 17% респондентов. Почти 21% родителей с самого раннего возраста отправляет детей на занятия в спортивные секции. Из них на плавание отдают детей 22%, на гимнастику – 12%, на футбол – 11%. Также популярны музыка, актерское мастерство, различные творческие кружки (рисование, лепка, мозаика) – ими занимаются дети у 10%, 8% и 13% от общего числа опрошенных соответственно.
В начальной и средней школе 19% родителей в качестве дополнительных занятий выбирают робототехнику и программирование. 37% нанимают репетиторов для углубленного изучения школьной программы, подготовки к олимпиадам и ОГЭ. В старшей школе спортивные секции посещают 39% детей участников исследования. Более 57% родителей нанимают репетиторов для подготовки к ЕГЭ.
К дополнительным тратам на детей участники опроса отнесли и услуги сопровождения на кружки и секции. Почасовая оплата няни с этой целью в среднем начинается от 300 руб. в час, отмечают 47% родителей. Услуги автонянь (их приглашают почти 18% респондентов) в среднем стоят от 500 руб. за час работы. В среднем ежемесячно на развитие детей прошедшие опрос родители тратят от 17 000 руб.
При этом более 70% отмечают, что не жалеют потраченных денег и считают это правильным вложением в будущее ребенка.
Люди стали меньше денег тратить на развлечения, перестали доверять различным инвестиционным продуктам и поняли, что главный предмет инвестиции – это их ребенок, считает директор центра образования № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский. Родители напрямую связывают успешность своих детей в будущем с качеством того образования, которое они получают, отмечает эксперт. А высокая доля расходов на дополнительное образование объясняется низкими средними зарплатами россиян, говорит Рачевский.
Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий сомневается в корректности данных исследования – немногие родители могут позволить себе тратить до половины зарплаты на секции, кружки и репетиторов. Но сегмент платных образовательных услуг в России действительно постоянно растет, отмечает он.
«Это не какая-то прихоть родителей <…> В [федеральном] законе об образовании не прописано никаких обязательств государства по предоставлению бесплатного дополнительного образования. Это есть везде – количество бесплатных кружков уменьшается, а платных – увеличивается», – сообщил Луховицкий «Ведомостям».
Возрастание спроса на услуги репетиторов, по мнению эксперта, связано с недоверием родителей к системе бесплатного образования и устойчивыми представлениями о связи образования и успешности.
«В нынешней ситуации успешную карьеру, успешный финансовый путь человек может проделать и без особого образования, но представление о его необходимости у родителей, тем не менее, есть, поэтому они и могу быть готовы, отнимая у себя последнее, финансировать его», – заметил он.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения о корректности данных по расходам родителей на дополнительное образование.