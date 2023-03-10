В «Матросской Тишине» начался процесс по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева

В «Матросской Тишине» начался процесс по делу экс-главы Пензенской области БелозерцеваСуд продлил подсудимым сроки содержания под стражей до 9 августа
Никулинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Судебное разбирательство началось на выездном заседании на территории следственного изолятора «Матросская Тишина». Такое решение о рассмотрение дела в стенах СИЗО было принято в связи с тем, что с момента ареста (март 2021 г.) один из фигурантов – бизнесмен и экс-сенатор Борис Шпигель практически постоянно находится там на лечении и ему трудно передвигаться из-за проблем со здоровьем.
Первое заседание продлилось около шести часов и началось с продления срока содержания под стражей всех обвиняемых на полгода, до 9 августа 2023 г., рассказал «Ведомостям» адвокат Белозерцева Алексей Шуварин. Несмотря на то что процесс открытый и суд не принимал решения о проведении его в закрытом режиме на территории СИЗО, представителей СМИ на слушание не пустили.
Вместе с Белозерцевым на скамье подсудимых председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков. По версии следствия, с июня 2019 г. по сентябрь 2020 г. Шпигель, а также Колосков через посредников Федотова и Маркова передали губернатору Белозерцеву взятку более чем в 30 млн руб. Также Белозерцев, по версии обвинения, не позднее 20 марта 2021 г. в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет Макарова и 96 патронов к нему, которые хранил в гардеробном помещении своего служебного кабинета внутри портфеля вплоть до момента изъятия в ходе обыска.
В зависимости от роли каждого следствием предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере). Судья также продлил всем фигурантам уголовного дела срок содержания под стражей на три месяца и оставил под обеспечительным арестом их имущество.
Адвокат Шпигеля Александр Карелин заявлял «Ведомостям», что защита неоднократно просила изменить меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката, состояние Шпигеля стабильно ухудшается. 1 марта бизнесмена госпитализировали в Кардиологический центр имени Чазова на обследование. Как утверждает защита, у него проблемы с сердцем и ему немедленно требуется операция по замене аортального клапана.
Белозерцев и Шпигель были задержаны весной 2021 г. Никто из фигурантов вину не признает. Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество фигурантов на сумму около 2 млрд руб. Под арестом также находятся более 3 000 редких произведений искусства, которые были изъяты у Шпигеля.