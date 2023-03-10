В «Матросской Тишине» начался процесс по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева

Вместе с Белозерцевым на скамье подсудимых председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков. По версии следствия, с июня 2019 г. по сентябрь 2020 г. Шпигель, а также Колосков через посредников Федотова и Маркова передали губернатору Белозерцеву взятку более чем в 30 млн руб. Также Белозерцев, по версии обвинения, не позднее 20 марта 2021 г. в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет Макарова и 96 патронов к нему, которые хранил в гардеробном помещении своего служебного кабинета внутри портфеля вплоть до момента изъятия в ходе обыска.