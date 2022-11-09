Судебный процесс по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева пройдет в Москве

Адвокат Шпигеля Александр Карелин заявил «Ведомостям», что защита просила изменить меру пресечения на домашний арест. «Состояние Шпигеля стабильно ухудшается. Мы представили в хронологическом порядке документы по эхокардиографии, которые были сделаны за все время его нахождения в СИЗО и из которых следует, что за последние полтора года его состояние на грани фатального исхода», — сказал он. По словам Карелина, медкомиссия пришла к выводу, что бизнесмену необходимо произвести замену аортального клапана. Он отметил, что защита намерена ходатайствовать уже в Измайловском суде Москвы при рассмотрении дела по существу о выездных заседаниях, поскольку транспортировка Шпигеля не специальным медицинским транспортом, а конвоем может создать угрозу его жизни.