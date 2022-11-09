Судебный процесс по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева пройдет в Москве

Судебный процесс по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева пройдет в МосквеВерховный суд изменил подсудность дела по ходатайству Генпрокуратуры
Верховный суд (ВС) удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ об изменении территориальной подсудности по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Судебное разбирательство пройдет в Измайловском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Прокуратура обратилась с ходатайством об изменении подсудности в связи с тем, что, по мнению ведомства, обвиняемые сохранили влияние в Пензе и могут негативно повлиять на объективное рассмотрение дела. Адвокат Белозерцева Алексей Шуварин в ходе судебного заседания в ВС ходатайствовал о проведении судебного процесса в любом из судов Московской области и просил суд отказать ведомству о рассмотрении дела в столице.
Вместе с Белозерцевым на скамье подсудимых окажутся председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков. По версии следствия, с июня 2019 г. по сентябрь 2020 г. Шпигель, а также Колосков, действуя в составе организованной группы через посредников Федотова и Маркова, передали губернатору Белозерцеву взятку более чем в 30 млн руб. Также Белозерцев не позднее 20 марта 2021 г. в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет Макарова и 96 патронов к нему, которые хранил в гардеробном помещении своего служебного кабинета внутри портфеля вплоть до момента изъятия в ходе обыска.
В зависимости от роли каждого следствием предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере). ВС также продлил всем фигурантам уголовного дела срок содержания под стражей на три месяца и оставил под обеспечительным арестом их имущество.
Адвокат Шпигеля Александр Карелин заявил «Ведомостям», что защита просила изменить меру пресечения на домашний арест. «Состояние Шпигеля стабильно ухудшается. Мы представили в хронологическом порядке документы по эхокардиографии, которые были сделаны за все время его нахождения в СИЗО и из которых следует, что за последние полтора года его состояние на грани фатального исхода», — сказал он. По словам Карелина, медкомиссия пришла к выводу, что бизнесмену необходимо произвести замену аортального клапана. Он отметил, что защита намерена ходатайствовать уже в Измайловском суде Москвы при рассмотрении дела по существу о выездных заседаниях, поскольку транспортировка Шпигеля не специальным медицинским транспортом, а конвоем может создать угрозу его жизни.
Белозерцев и Шпигель были задержаны весной 2021 г. Никто из фигурантов вину не признает. Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество фигурантов на сумму около 2 млрд руб. Под арестом также находятся более 3 000 редких произведений искусства, которые были изъяты у Шпигеля.