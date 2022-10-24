Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Пензенской области Белозерцева

Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Взятку, по версии следствия, он получил в 2019-2022 гг. от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова. Все трое обвиняются в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Ее размер в виде денег, имущества и оказания услуг составил более 30 млн руб.