Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Пензенской области Белозерцева
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщил Telegram-канал ведомства.
Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Взятку, по версии следствия, он получил в 2019-2022 гг. от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова. Все трое обвиняются в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Ее размер в виде денег, имущества и оказания услуг составил более 30 млн руб.
Как ранее отмечалось, «Биотэк» должен был в обмен получить конкурентное преимущество при заключении госконтрактов на техническое и логистическое сопровождение лекарств и реактивов, закупленных для медучреждений Пензенской области.
Родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвиняются в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК ). Сам Белозерцев, помимо этого, незаконно приобрел пистолет Макарова и хранил его в своем кабинете.
«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Российской Федерации с ходатайством об изменении территориальной подсудности», – говорится в сообщении.
Белозерцев был арестован в марте 2021 г., 23 марта президент России Владимир Путин отправил его в отставку. В апреле Белозерцев признал вину.
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