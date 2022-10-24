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Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Пензенской области Белозерцева

Ведомости

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщил Telegram-канал ведомства.

Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Взятку, по версии следствия, он получил в 2019-2022 гг. от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова. Все трое обвиняются в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Ее размер в виде денег, имущества и оказания услуг составил более 30 млн руб.

Как ранее отмечалось, «Биотэк» должен был в обмен получить конкурентное преимущество при заключении госконтрактов на техническое и логистическое сопровождение лекарств и реактивов, закупленных для медучреждений Пензенской области. 

Родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвиняются в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК ). Сам Белозерцев, помимо этого, незаконно приобрел пистолет Макарова и хранил его в своем кабинете. 

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Российской Федерации с ходатайством об изменении территориальной подсудности», – говорится в сообщении.

Белозерцев был арестован в марте 2021 г., 23 марта президент России Владимир Путин отправил его в отставку. В апреле Белозерцев признал вину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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