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Общество

Верховный суд отказался отпустить бизнесмена Шпигеля под домашний арест

Защита заявляет, что экс-сенатору необходима операция на сердце
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении апелляционной жалобы председателя совета директоров ООО «Биотек» и фактического руководителя ОАО «Фармация» Бориса Шпигеля о переводе его из СИЗО под домашний арест, сообщил «Ведомостям» адвокат Александр Карелин.

В ходе заседания защита предоставила суду в качестве обоснования своей жалобы о смягчении меры пресечения заключения врачей о том, что Шпигелю необходима операция на открытом сердце. «В структурах ФСИН нет такой возможности провести серьезную операцию, ее надо проводить в кардиоцентре», – отметил адвокат. По словам Карелина, в настоящий момент они пока не получили разрешения от ФСИН на обследование.

Адвокат также рассказал, что в ближайшее время начнется судебный процесс по существу в Измайловском суде Москвы. «Точная дата пока не назначена, думаю, начнем в марте», – сказал Карелин.

Шпигель проходит обвиняемым вместе с супругой Евгенией Шпигель и гендиректором компании «Фармация» Антоном Колосковым в рамках уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева о взяточничестве в особо крупном размере.

В ноябре 2022 г. Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности и определил провести судебный процесс в столице. Прокуратура обратилась с ходатайством об изменении подсудности в связи с тем, что, по мнению ведомства, обвиняемые сохранили влияние в Пензе и могут негативно повлиять на объективное рассмотрение дела.

Тажке на скамье подсудимых окажутся родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков. По версии следствия, с июня 2019 г. по сентябрь 2020 г. Шпигель, а также Колосков, действуя в составе организованной группы, через посредников Федотова и Маркова передали губернатору Белозерцеву взятку более чем в 30 млн руб. Также Белозерцев не позднее 20 марта 2021 г. в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет Макарова и 96 патронов к нему, которые хранил в гардеробном помещении своего служебного кабинета внутри портфеля вплоть до момента изъятия в ходе обыска.

В зависимости от роли каждого следствием предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере). ВС также продлил всем фигурантам уголовного дела срок содержания под стражей на три месяца и оставил под обеспечительным арестом их имущество.

Ранее адвокат Шпигеля Александр Карелин заявлял «Ведомостям», что «состояние Шпигеля стабильно ухудшается», а также о необходимости произвести замену аортального клапана.

Белозерцев и Шпигель были задержаны весной 2021 г. Никто из фигурантов вину не признает. Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество фигурантов на сумму около 2 млрд руб. Под арестом также находятся более 3000 редких произведений искусства, которые были изъяты у Шпигеля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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