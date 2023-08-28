Судью приговорили по делу о взятке за содействие фигурантам дела о наркоторговле

Перед приговором Котов заверил корреспондента «Ведомостей», что с самого начала отрицал вину и стал жертвой провокации сотрудников управления ФСБ по Москве и Московской области. По его словам, адвокат Кувакина, действуя под контролем оперативников, подошла к нему в курилке Лыткаринского городского суда, где сунула в руки сверток – как выяснилось позже, пакет от коньяка Courvoisier. «Я даже его не открывал. Оставил его прямо там и направился к председателю. В этот момент меня задержали, – рассказал Котов. – Оказалось, что специальным составом обработаны были не только деньги внутри пакета, но и сам сверток».