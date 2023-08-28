Судью приговорили по делу о взятке за содействие фигурантам дела о наркоторговле

Судью приговорили по делу о взятке за содействие фигурантам дела о наркоторговлеПодсудимый вину отрицает и настаивает на провокации
Московский областной суд приговорил 60-летнего судью Сергея Котова к девяти годам колонии строго режима по делу о взятке в 13 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК) от родственников обвиняемого по делу о наркоторговле. В случае вступления приговора в законную силу подсудимый должен будет также заплатить штраф в 26 млн руб. – в двукратном размере вменяемой ему взятки.
Вместе с Котовым была осуждена экс-адвокат Ирина Кувакина (ее статус прекращен перед возбуждением уголовного дела). По версии следствия, она передала взятку судье от семьи одного из фигурантов уголовного дела, а также планировала присвоить часть суммы в своих интересах. Кувакина получила пять с половиной лет колонии по обвинению в посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 291 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ей также предстоит выплатит штраф – в однократном размере взятки. Оба подсудимых находились под подпиской о невыезде и были взяты под стражу в зале суда.
Перед приговором Котов заверил корреспондента «Ведомостей», что с самого начала отрицал вину и стал жертвой провокации сотрудников управления ФСБ по Москве и Московской области. По его словам, адвокат Кувакина, действуя под контролем оперативников, подошла к нему в курилке Лыткаринского городского суда, где сунула в руки сверток – как выяснилось позже, пакет от коньяка Courvoisier. «Я даже его не открывал. Оставил его прямо там и направился к председателю. В этот момент меня задержали, – рассказал Котов. – Оказалось, что специальным составом обработаны были не только деньги внутри пакета, но и сам сверток».
Как сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с расследованием, Кувакина действовала в рамках оперативно-розыскных мероприятий под контролем сотрудников службы «М» Управления ФСБ по Москве и Московской области, что официально зафиксировано в материалах следствия. Это произошло после того, как ее саму задержали при получении денежных средств от матери одного из обвиняемых по делу о продаже наркотиков в даркнете.
В ноябре 2018 г. сотрудниками полиции были арестованы двое молодых людей, которых обвинили в причастности к онлайн-магазину «Стафф мэн». Среди изъятого по делу были 6,5 кг марихуаны, 111 кг гашиша, 1 кг MDMA, 700 г метамфетамина и пистолет «Беретта» с патронами, которые хранились в гаражах на территории подмосковных городов Лыткарино, Раменское, Красногорск, Видное и Дзержинский. Расследованием дела занимался Следственный департамент МВД. На основании их показаний оперативники Управления МВД по контролю за оборотом наркотиков установили личность еще одного подозреваемого – Сергея Коряна, который позже был объявлен в розыск как один из организаторов наркоторговли.
Участвовавшая в деле адвокат Кувакина предложила родственникам скрывшегося обвиняемого решить вопрос с привлечением его к уголовной ответственности за деньги. Сначала Кувакина взяла несколько миллионов рублей для передачи следователю Следственного департамента МВД Александру Канакову, который оказался ее знакомым. Сейчас бывший сотрудник полиции ждет суда под арестом по обвинению в мошенничестве. По предварительной версии следствия, полученные деньги Канаков похитил, а не взял в качестве взятки. Как полагают в СК, обвиняемый не мог повлиять на исход дела: начальник следственного отдела передал ему материалы лишь на время отпуска руководителя следственной группы. В итоге, когда основной следователь по делу вернулся к работе, подозреваемый был объявлен в розыск и заочно арестован.
Тогда мать скрывшегося мужчины обратилась с заявлением в Управление ФСБ по Москве и Московской области. Когда дело о наркотиках было передано в суд, сотрудники службы «М» (курирует борьбу с коррупцией в правоохранительных органах Московского региона) задержали адвоката Кувакину при получении денег. Женщина согласилась сотрудничать со следствием, дала признательные показания в отношении себя, а также сотрудников правоохранительных органов, с которыми взаимодействовала по уголовным делам. Помимо этого Кувакина согласилась на проведение оперативного эксперимента с передачей денег Котову, который к тому времени рассматривал дело о торговле в даркнете в Лыткаринском городском суде. Федерального судью с 20-летним стажем задержали в январе 2021 г.
В своих заявлениях в Генеральную прокуратуру и перед Высшей квалификационной коллегией судья Котов настаивал на провокации. Тем не менее председатель СК Александр Бастрыкин и Высшая квалификационная коллегия судей сочли материалы, собранные сотрудниками ФСБ, достаточными для возбуждения в отношении Котова уголовного дела. Защита судьи намерена обжаловать приговор.
Дававшая на него показания Кувакина в настоящий момент фигурирует еще в нескольких уголовных делах о мошенничестве, уточнил Мособлсуд, разрешая судьбу вещественных доказательств по делу. В ожидании приговора женщина также заранее подготовила апелляционную жалобу на случай, если суд приговорит ее к реальному сроку.