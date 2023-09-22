Валентина Матвиенко встретилась в Дагестане с матерями участников спецоперации

Валентина Матвиенко встретилась в Дагестане с матерями участников спецоперацииЕе попросили помочь с открытием реабилитационного центра и расширением льгот
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Дагестан провела встречу с матерями участников специальной военной операции. С инициативой пообщаться с ними спикер верхней палаты парламента выступила в обращении к главе Дагестана Сергею Меликову: «Просто не могла этого не сделать, чтобы просто вам всем низко поклониться, сказать вам огромные слова благодарности за то, что вы воспитали таких сыновей». «Такой консолидации российского общества, как в эти трудные времена для нас, никогда в России не было. Из всех регионов наши мужчины идут для того, чтобы защитить страну, защитить родную землю», – объявила Матвиенко.
По ее словам, фраза «Работайте, братья!», произнесенная лейтенантом полиции Героем России Магомедом Нурбагандовым 10 июля 2016 г. непосредственно перед тем, как его расстреляли боевики в Дагестане, «стала девизом для всех, кто сегодня на фронте независимо от того, кто какой национальности». Более 25 000 жителей Дагестана принимали участие в специальной военной операции, уточнила председатель палаты, восемь были удостоены звания Героя России. Мать одного из них, Нурмагомеда Гаджимагомедова, которому впервые в ходе спецоперации было присвоено такое звание (старший лейтенант был тяжело ранен 24 февраля 2022 г., но продолжил сражаться и подорвал гранатой окруживших его украинских военнослужащих и себя), Сапижат Мазаева попросила Матвиенко помочь с реализацией ряда проектов.
В частности, Мазаева, назначенная минувшим летом директором махачкалинской школы № 54, предложила Матвиенко и главе Дагестана помочь со строительством в республике реабилитационного центра для военнослужащих – участников спецоперации. «Я много общаюсь с матерями участников [спецоперации]. Сама была на передовых позициях. Я видела, и я понимаю, что нам необходим реабилитационный центр. Да, наши ребята погибли, их никто не вернет. Но есть же ребята, которые возвращаются. Не только для них, но и для их семей», – сказала она на встрече с Матвиенко. В апреле мать Героя России посещала российских бойцов в Запорожской области, благодарила их за исполнение воинского долга и призывала вернуться домой живыми и здоровыми.
Четверо сыновей другой участницы встречи со спикером находятся в зоне спецоперации, несмотря на гибель брата. По словам Мазаевой, реабилитационный центр «помог бы им это вместе преодолеть». «Восстановить достойно наших ребят, поставить на ноги. Благоприятный климат, в котором расположен наш регион, ускоряет процесс реабилитации. И этим могли бы воспользоваться другие регионы», – сказала она. Кроме того, мать Нурмагомеда Гаджимагомедова предложила ввести льготы для поступления в вузы братьям и сестрам военнослужащих, участвующих в спецоперации.
«Это дети, которым ОГЭ, ЕГЭ сдавать. Такое состояние, когда не до них (экзаменов. – «Ведомости»). <...> Но закон такой, что для поступления только имеет право сын или дочь погибшего или участника. Но этих же героев вырастили матери. Им же тоже нужно других вырастить. Чтоб братья, сестры тоже имели льготу для поступления», – сказала Мазаева.
В этом году участники спецоперации и их дети могли поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Тем, кто уже учится на платной основе, предоставили возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в 2023/24 учебном году. 11 сентября «Ведомости» писали, что около 1000 участников спецоперации были зачислены в российские вузы. Доля непосредственно экс-военнослужащих составила почти 12% от всех зачисленных на бюджетные места по введенной в конце 2022 г. квоте. Остальные 88% поступивших по ней (или 7500 человек) – это дети участников боевых действий на Украине.
По завершении встречи Матвиенко сказала журналистам, что от матерей участников спецоперации не исходило «никаких личных просьб», и призналась, что ее это «поразило». В свою очередь, Меликов заявил, что на федеральном уровне принято «огромное количество нормативных актов, которые позволяют нам в регионах принимать дополнительные меры поддержки».