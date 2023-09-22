Валентина Матвиенко встретилась в Дагестане с матерями участников спецоперации

В частности, Мазаева, назначенная минувшим летом директором махачкалинской школы № 54, предложила Матвиенко и главе Дагестана помочь со строительством в республике реабилитационного центра для военнослужащих – участников спецоперации. «Я много общаюсь с матерями участников [спецоперации]. Сама была на передовых позициях. Я видела, и я понимаю, что нам необходим реабилитационный центр. Да, наши ребята погибли, их никто не вернет. Но есть же ребята, которые возвращаются. Не только для них, но и для их семей», – сказала она на встрече с Матвиенко. В апреле мать Героя России посещала российских бойцов в Запорожской области, благодарила их за исполнение воинского долга и призывала вернуться домой живыми и здоровыми.