Минприроды отказалось от разработки проекта о продлении срока охоты на медведей

Минприроды отказалось от разработки проекта о продлении срока охоты на медведейТакое решение было принято в ответ на широкий общественный резонанс
Минприроды отказалось от внесения изменений в приказ, продлевающих срок охоты на бурого и гималайского медведей. На сайте проектов нормативно-правовых актов в графе «этап» говорится об отказе от разработки.
«Решение об отказе продлевать сроки было сформировано после консультаций с экспертным сообществом и завершения общественного обсуждения», – сообщил «Ведомостям» представитель Минприроды.
Поправки были размещены на портале 24 мая: предполагалось, что охотиться на бурого медведя можно будет с 21 марта по 10 июня и с 1 июля до 28 (29) февраля, на гималайского также с 1 июля и до 28 (29) февраля. Сейчас охота на них разрешена до 31 декабря. Ожидалось, что предлагаемая новелла позволит охотиться на медведей во время спячки.
С момента размещения проекта приказа он собрал 9599 дизлайков и более 700 негативных отзывов в графе «Ваши предложения».
В Общественной палате (ОП) выступили против проекта приказа Минприроды: письмо с просьбой не принимать предложенную министерством новеллу, которая позволит охотиться на них во время спячки, направила на имя министра природных ресурсов Александра Козлова председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию ОП Елена Шаройкина, писали «Ведомости» 19 июня.
Продление сроков охоты (проект приказа регулирует и другие вопросы), по оценке Шаройкиной, ставит под угрозу беременных самок или только что разродившихся медведиц и медвежат. «Убийство медведиц в этот период приводит к гибели их потомства, что угрожает численности популяции и ее восстановлению», – пояснил научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. А охота в берлогах не только уничтожает сами берлоги, но и оставляет следы, которые отпугивают других медведей, продолжает он.
Эколог Георгий Каваносян считает, что можно понять продвижение такой инициативы в случае, если медведей стало слишком много и они стали нести угрозу другим животным. Но в данном виде документ позволит нарушить негласный кодекс охотника: в частности, нельзя стрелять в зверя, если он находится в уязвимом положении. «Закон разрушительный для всей экосистемы и многовековой охотничьей традиции», – заявил он ранее.
За незаконную охоту предусматривается наказание от административного (КоАП ст. 8.37) до уголовного (ст. 258 УК РФ): нарушителю может грозить не только конфискация оружия, техники, штраф, но и исправительные работы или же лишение свободы.