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Минприроды отказалось от разработки проекта о продлении срока охоты на медведей

Такое решение было принято в ответ на широкий общественный резонанс
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости

Минприроды отказалось от внесения изменений в приказ, продлевающих срок охоты на бурого и гималайского медведей. На сайте проектов нормативно-правовых актов в графе «этап» говорится об отказе от разработки.

«Решение об отказе продлевать сроки было сформировано после консультаций с экспертным сообществом и завершения общественного обсуждения», – сообщил «Ведомостям» представитель Минприроды.

Поправки были размещены на портале 24 мая: предполагалось, что охотиться на бурого медведя можно будет с 21 марта по 10 июня и с 1 июля до 28 (29) февраля, на гималайского также с 1 июля и до 28 (29) февраля. Сейчас охота на них разрешена до 31 декабря. Ожидалось, что предлагаемая новелла позволит охотиться на медведей во время спячки.

С момента размещения проекта приказа он собрал 9599 дизлайков и более 700 негативных отзывов в графе «Ваши предложения».

В Общественной палате (ОП) выступили против проекта приказа Минприроды: письмо с просьбой не принимать предложенную министерством новеллу, которая позволит охотиться на них во время спячки, направила на имя министра природных ресурсов Александра Козлова председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию ОП Елена Шаройкина, писали «Ведомости» 19 июня.

Продление сроков охоты (проект приказа регулирует и другие вопросы), по оценке Шаройкиной, ставит под угрозу беременных самок или только что разродившихся медведиц и медвежат. «Убийство медведиц в этот период приводит к гибели их потомства, что угрожает численности популяции и ее восстановлению», – пояснил научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. А охота в берлогах не только уничтожает сами берлоги, но и оставляет следы, которые отпугивают других медведей, продолжает он. 

Эколог Георгий Каваносян считает, что можно понять продвижение такой инициативы в случае, если медведей стало слишком много и они стали нести угрозу другим животным. Но в данном виде документ позволит нарушить негласный кодекс охотника: в частности, нельзя стрелять в зверя, если он находится в уязвимом положении. «Закон разрушительный для всей экосистемы и многовековой охотничьей традиции», – заявил он ранее.

За незаконную охоту предусматривается наказание от административного (КоАП ст. 8.37) до уголовного (ст. 258 УК РФ): нарушителю может грозить не только конфискация оружия, техники, штраф, но и исправительные работы или же лишение свободы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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