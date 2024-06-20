Минприроды отказалось от разработки проекта о продлении срока охоты на медведей

Продление сроков охоты (проект приказа регулирует и другие вопросы), по оценке Шаройкиной, ставит под угрозу беременных самок или только что разродившихся медведиц и медвежат. «Убийство медведиц в этот период приводит к гибели их потомства, что угрожает численности популяции и ее восстановлению», – пояснил научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. А охота в берлогах не только уничтожает сами берлоги, но и оставляет следы, которые отпугивают других медведей, продолжает он.