МВД России предложило выдворять мигрантов за нарушение еще 20 статей

В мае стало известно, что за I квартал текущего года из России выслали 22 000 мигрантов. Этот показатель вдвое превышает уровень прошлого года за аналогичный период. Вместе с этим на 30% выросло число решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан – оно достигло 38 400.