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МВД России предложило выдворять мигрантов за нарушение еще 20 статей

Они направлены на охрану общественного порядка и противодействие экстремизму
Екатерина Дорофеева
Максим Стулов / Ведомости

Министерство внутренних дел России предложило ввести выдворение мигрантов за нарушение еще 20 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

МВД разработало проект закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Предполагается, что он расширит перечень правонарушений, за которые предусматривается выдворение из страны.

«Законопроектом предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», – говорится в сообщении ведомства.

МВД также напомнило, что сейчас иностранцам грозит выдворение из России за нарушение 22 статей КоАП. Среди них – незаконный оборот наркотиков, пропаганда нетрадиционных ценностей, правонарушения в области защиты госграницы и посягательство на здоровье и нравственность.

В мае стало известно, что за I квартал текущего года из России выслали 22 000 мигрантов. Этот показатель вдвое превышает уровень прошлого года за аналогичный период. Вместе с этим на 30% выросло число решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан – оно достигло 38 400.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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