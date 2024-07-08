МВД России предложило выдворять мигрантов за нарушение еще 20 статей

МВД России предложило выдворять мигрантов за нарушение еще 20 статейОни направлены на охрану общественного порядка и противодействие экстремизму
Министерство внутренних дел России предложило ввести выдворение мигрантов за нарушение еще 20 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.
МВД разработало проект закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Предполагается, что он расширит перечень правонарушений, за которые предусматривается выдворение из страны.
«Законопроектом предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», – говорится в сообщении ведомства.
МВД также напомнило, что сейчас иностранцам грозит выдворение из России за нарушение 22 статей КоАП. Среди них – незаконный оборот наркотиков, пропаганда нетрадиционных ценностей, правонарушения в области защиты госграницы и посягательство на здоровье и нравственность.
В мае стало известно, что за I квартал текущего года из России выслали 22 000 мигрантов. Этот показатель вдвое превышает уровень прошлого года за аналогичный период. Вместе с этим на 30% выросло число решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан – оно достигло 38 400.