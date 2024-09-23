Вывоз отходов в приграничных регионах теперь проходит в специальных условиях

Вывоз отходов в приграничных регионах теперь проходит в специальных условияхИз-за рисков обстрелов им приходится перестраивать логистику
В Белгородской, Брянской и Курской областях, в которых с августа 2024 г. введен режим контртеррористической операции (КТО) из-за атак Украины, есть некоторые трудности с вывозом мусора. Об этом сообщили «Ведомостям» представители региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).
Федеральные власти следят за работой регоператоров по всей стране, говорит председатель Российского экологического общества Рашид Исмалилов. Всего в стране оказывают услугу по обращению с ТКО 184 региональных оператора, для чего задействовано более 22 500 транспортных средств, и «приграничные регионы не исключение», отмечает он. В указанных регионах «действительно есть своя специфика работы регоператоров»: «Маршруты мусоровозов формируются в соответствии с текущими условиями и регулируются с участием власти регионов».
Представитель белгородского регионального оператора «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) рассказал, что с 2023 г. экипажи мусоровозов четыре раза подвергались атакам. А в Краснояружском и Белгородском районах были уничтожены мусоровозы. В Шебекинском округе из-за действий врага пострадала спецтехника, а в Грайворонском – ранены двое грузчиков, один из которых скончался, добавил представитель ЦЭБа. Кроме того, возникли сложности с кадрами, «быстро перекрывать кадровую потребность не всегда получается», сказал он.
Помимо этого есть и логистические сложности: например, в Старый Оскол переезжают жители из обстреливаемых населенных пунктов, в связи с чем в городе происходит увеличение объема ТКО, сказал представитель ЦЭБа. Оператор еще 16 августа заявил, что «бремя ответственности» по вывозу и транспортировке ТКО лежит на их единственной подрядной компании «Еврологистик». «Для восстановления вывоза мусора по графику работа транспортировщика усиливается дополнительными рейсами, перераспределяются транспортные средства между муниципалитетами, привлекается техника субподрядных организаций», – сказал представитель ЦЭБа.
Мусор должны вывозить дважды в неделю, но «вывозят, когда захотят или когда получается», из-за этого контейнеры по городу переполнены, рассказала «Ведомостям» жительница Старого Оскола. «Оператора [по вывозу ТКО], создавшего проблему, из-за которой мучаются жители, не вижу нашим контрагентом в рамках законодательства – нам продолжения проблемы не нужно», – заявил 16 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале 16 сентября. Впрочем, после того как Гладков сообщил в своем Telegram-канале о том, что областное министерство ЖКХ самостоятельно закупает более 120 мусоровозов, которые распределят в Старый Оскол и Белгородский район, мусоровоз приехал по графику, сказала жительница 19 сентября.
Нехватка кадров
Укомплектованность водительского состава по Белгородской области на сентябрь – 73,3%, а грузчиков – 54,7%, уточнил представитель ЦЭБа.
В ряде населенных пунктов Белгородской области вывоз отходов остановлен из-за режима ЧС или ограничений на въезд (режим ЧС введен в 15 районах региона), сообщил представитель ЦЭБа. Аналогичная ситуация в приграничных районах Курской области (изначально местных жителей эвакуировали из восьми районов. – «Ведомости»), сказала Елена Вялых, генеральный директор регоператора «Экотранс». Второй регоператор – «Экопол», работающий в юго-западной зоне Курской области, не ответил на запрос «Ведомостей» об актуальной ситуации в регионе.
По словам Вялых, вывоз мусора в регионе «более-менее налажен». После вторжения ВСУ 6 августа в Курскую область изменился график работы экипажей, в том числе появились новые точки вывоза мусора при пунктах временного размещения, выросло число рейсов и увеличился объем ТКО, пояснила она. «Но в целом я бы не назвала нашу ситуацию плачевной или критичной, которая бы говорила об экологическом коллапсе», – резюмировала Вялых.
В курских приграничных районах в августе временно приостановили оплату за ЖКХ, что отразится на финансовой устойчивости регоператора, но серьезных перебоев в вывозе мусора пока не возникало, сказал «Ведомостям» эксперт «Народного фронта. Аналитики» Павел Склянчук. Если мусорные полигоны или сортировочные пункты находятся в зоне проведения КТО, то во избежание коллапса стоит рассмотреть вопрос изменения схем вывоза отходов или их временной транспортировки в соседние регионы, добавил он.
Опасность обстрелов в Брянской области затрудняет вывоз отходов, сказал «Ведомостям» представитель регионального оператора «Чистая планета». По пути следования мусоровозы могут останавливать патрули, если в это время есть угроза атаки со стороны Украины, пояснил он.
Представитель регионального оператора по вывозу ТКО в Воронежской области сообщил «Ведомостям», что никаких изменений в связи с вторжением ВСУ в Курскую область в регионе не возникло.
«Ведомости» направили запрос в «Российский экологический оператор», который курирует отрасль по обращению с отходами, а также в Минприроды.
В подготовке материала участвовала Анна Киселева