Вывоз отходов в приграничных регионах теперь проходит в специальных условиях

Мусор должны вывозить дважды в неделю, но «вывозят, когда захотят или когда получается», из-за этого контейнеры по городу переполнены, рассказала «Ведомостям» жительница Старого Оскола. «Оператора [по вывозу ТКО], создавшего проблему, из-за которой мучаются жители, не вижу нашим контрагентом в рамках законодательства – нам продолжения проблемы не нужно», – заявил 16 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале 16 сентября. Впрочем, после того как Гладков сообщил в своем Telegram-канале о том, что областное министерство ЖКХ самостоятельно закупает более 120 мусоровозов, которые распределят в Старый Оскол и Белгородский район, мусоровоз приехал по графику, сказала жительница 19 сентября.