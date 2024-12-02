Бывших топ-менеджеров завода имени Свердлова осудили за взятки

Бывших топ-менеджеров завода имени Свердлова осудили за взяткиСуд назначил им от пяти до девяти лет колонии строгого режима
Пресненский суд Москвы провозгласил приговор бывшим топ-менеджерам федерального казенного предприятия (ФКП) «Завод имени Я.М. Свердлова», входящего в госкорпорацию «Ростех».
Самое строгое наказание получил бывший руководитель дивизиона «Спецхимия» «Ростеха» Юрий Зозуля – его суд признал виновным в получении особо крупной взятки (ч.6 ст. 290 УК) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК). В результате судья Александра Авдотьина назначила ему девять лет колонии строгого режима. Экс-гендиректора завода Юрия Шумского и его первого заместителя Олега Корпатенкова суд признал виновными в посредничестве во взяточничестве ( ч. 4 ст. 291.1 УК). Согласно приговору, им назначено наказание в виде восьми и пяти лет в колонии строгого режима соответственно.
На самом оглашении Корпатенкова взяли под стражу в зале суда – конвой надел на него наручники. Фигурантов задержали в сентябре 2022 г. Следственный комитет обвинил их, как писал «Коммерсантъ», в том, что на заводе была организована система получения откатов от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также контрагентов, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам. После искусственного включения дополнительных посредников, увеличивалась стоимость взрывчатых веществ. О каких размерах взяток в уголовном деле идет речь, официально неизвестно.
Завод имени Свердлова в Дзержинске – одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатки и снаряжению авиабомб в России, производство на котором быстро растет после начала спецоперации на Украине. В настоящее время завод находится под управлением госкорпорации «Ростех». Еще до начала боевых действий на заводе началось техническое перевооружение с целью расширения производства продукции.