Бывших топ-менеджеров завода имени Свердлова осудили за взятки

На самом оглашении Корпатенкова взяли под стражу в зале суда – конвой надел на него наручники. Фигурантов задержали в сентябре 2022 г. Следственный комитет обвинил их, как писал «Коммерсантъ», в том, что на заводе была организована система получения откатов от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также контрагентов, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам. После искусственного включения дополнительных посредников, увеличивалась стоимость взрывчатых веществ. О каких размерах взяток в уголовном деле идет речь, официально неизвестно.