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Бывших топ-менеджеров завода имени Свердлова осудили за взятки

Суд назначил им от пяти до девяти лет колонии строгого режима
Яна Суринская
Алексей Никольский
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Пресненский суд Москвы провозгласил приговор бывшим топ-менеджерам федерального казенного предприятия (ФКП) «Завод имени Я.М. Свердлова», входящего в госкорпорацию «Ростех».

Самое строгое наказание получил бывший руководитель дивизиона «Спецхимия» «Ростеха» Юрий Зозуля – его суд признал виновным в получении особо крупной взятки (ч.6 ст. 290 УК) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК). В результате судья Александра Авдотьина назначила ему девять лет колонии строгого режима. Экс-гендиректора завода Юрия Шумского и его первого заместителя Олега Корпатенкова суд признал виновными в посредничестве во взяточничестве ( ч. 4 ст. 291.1 УК). Согласно приговору, им назначено наказание в виде восьми и пяти лет в колонии строгого режима соответственно.

На самом оглашении Корпатенкова взяли под стражу в зале суда – конвой надел на него наручники. Фигурантов задержали в сентябре 2022 г. Следственный комитет обвинил их, как писал «Коммерсантъ», в том, что на заводе была организована система получения откатов от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также контрагентов, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам. После искусственного включения дополнительных посредников, увеличивалась стоимость взрывчатых веществ. О каких размерах взяток в уголовном деле идет речь, официально неизвестно.

Завод имени Свердлова в Дзержинске – одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатки и снаряжению авиабомб в России, производство на котором быстро растет после начала спецоперации на Украине. В настоящее время завод находится под управлением госкорпорации «Ростех». Еще до начала боевых действий на заводе началось техническое перевооружение с целью расширения производства продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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