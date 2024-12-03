Правительство поддержало законопроект Путина о попечительском совете РАН

Кроме того, проект закона меняет порядок утверждения на должности руководителей в научных организациях, исторически связанных с РАН, а также с Российской академией сельскохозяйственных наук и Российской академией медицинских наук (вошли в состав РАН в 2013 г.). Такие институты подчиняются не только Минобрнауки, но и в том числе Минздраву, Минсельхозу и национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт», пояснил «Ведомостям» член бюро отделения химии и наук о материалах академик РАН Алексей Хохлов. Актуальная система выборов в директора институтов, которые были исторически связаны с РАН, является «многоступенчатой», а законопроект ее упрощает, продолжил Хохлов. По его словам, сейчас такие кандидатуры согласовываются научным отделением РАН, которое курирует данный институт, президиумом и кадровой комиссией академии, а также комиссией по кадровым вопросам совета при президенте РФ по науке и образованию. По его мнению, изменения в порядке выборов будут позитивными, если вместе с комиссией по кадровым вопросам РАН кандидатуры продолжат рассматривать сами научные отделения.