Правительство поддержало законопроект Путина о попечительском совете РАН

Правительство поддержало законопроект Путина о попечительском совете РАНВ него войдет до 20 человек во главе с президентом
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 2 декабря поддержала законопроект о создании попечительского совета Российской академии наук (РАН), сообщили «Ведомостям» два источника, близких к Белому дому. Документ был внесен президентом Владимиром Путиным в Госдуму 21 октября. Как следует из электронной базы нижнего парламента, до конца осенней сессии депутаты приступят к его рассмотрению.
Изменения предлагается внести в закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Совет будет состоять не более чем из 20 членов, а возглавит его президент России, следует из законопроекта (с такой просьбой к Путину изначально в мае обращались ученые, которые и предложили создать попечительский совет на общем собрании РАН). Одним из членов совета станет президент академии. Остальных участников будет определять глава государства с учетом пожеланий президиума академии (коллегиальный исполнительный орган РАН), уточняется в документе. В состав совета также могут войти госслужащие.
Часть решений общего собрания РАН (высший орган управления) и президиума будет согласовываться с попечительским советом академии, следует из поправок. Такие решения подготавливает президиум, а принимает общее собрание академии. В числе решений, которые нужно будет согласовывать с попечительским советом, – определение приоритетных направлений деятельности РАН, а также создание, реорганизация и ликвидация региональных отделений РАН. Согласие попечительского совета также потребуется при установлении максимального количества членов РАН, следует из документа.
Кроме того, проект закона меняет порядок утверждения на должности руководителей в научных организациях, исторически связанных с РАН, а также с Российской академией сельскохозяйственных наук и Российской академией медицинских наук (вошли в состав РАН в 2013 г.). Такие институты подчиняются не только Минобрнауки, но и в том числе Минздраву, Минсельхозу и национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт», пояснил «Ведомостям» член бюро отделения химии и наук о материалах академик РАН Алексей Хохлов. Актуальная система выборов в директора институтов, которые были исторически связаны с РАН, является «многоступенчатой», а законопроект ее упрощает, продолжил Хохлов. По его словам, сейчас такие кандидатуры согласовываются научным отделением РАН, которое курирует данный институт, президиумом и кадровой комиссией академии, а также комиссией по кадровым вопросам совета при президенте РФ по науке и образованию. По его мнению, изменения в порядке выборов будут позитивными, если вместе с комиссией по кадровым вопросам РАН кандидатуры продолжат рассматривать сами научные отделения.
Расходы на науку
В апреле Путин поручил правительству увеличить к 2030 г. рост расходов на исследования и разработки до 2% ВВП, т. е. примерно до 5,7 трлн руб., говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Конгрессе молодых ученых (КМУ) в «Сириусе» 27 ноября. В этом году такие расходы составят 1,6 трлн руб., уточнял он. Россия может нарастить финансирование науки до 2% ВВП даже раньше планового 2030 года, сообщил Путин на встрече с участниками КМУ 2 декабря.
В задачи попечительского совета будет входить помощь по привлечению внебюджетных средств на деятельность РАН и развитие международного сотрудничества академии «в сфере научной и научно-технической деятельности». Общее собрание также будет высылать президенту и в правительство ежегодный аналитический доклад о реализации государственной научно-технической политики в России и о важнейших научных достижениях отечественных ученых, говорится в законопроекте. Требования к докладу должны определяться уставом академии, которая должна готовить такие доклады и по действующему законодательству, но требования по составлению в актуальной редакции закона не уточняются.
Представителем президента при рассмотрении законопроекта назначен президент РАН Геннадий Красников, которого в январе Путин включил в состав Совета безопасности.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу РАН с просьбой уточнить предположительный состав попечительского совета академии.
Создание попечительского совета показывает, что «государство строит свое развитие на науке», говорит первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Попечительский совет будет согласовывать не только деятельность РАН, но и научно-технологическое развитие страны в целом, говорит он. Совет также поможет развивать отношения между РАН и частными компаниями как потенциальными заказчиками, считает депутат.