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Правительство поддержало законопроект Путина о попечительском совете РАН

В него войдет до 20 человек во главе с президентом
Виталий Крюков
Академики РАН рассчитывают, что благодаря попечительскому совету, который возглавит президент, удастся привлечь больше внебюджетных средств
Академики РАН рассчитывают, что благодаря попечительскому совету, который возглавит президент, удастся привлечь больше внебюджетных средств / Алексей Орлов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 2 декабря поддержала законопроект о создании попечительского совета Российской академии наук (РАН), сообщили «Ведомостям» два источника, близких к Белому дому. Документ был внесен президентом Владимиром Путиным в Госдуму 21 октября. Как следует из электронной базы нижнего парламента, до конца осенней сессии депутаты приступят к его рассмотрению.

Изменения предлагается внести в закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Совет будет состоять не более чем из 20 членов, а возглавит его президент России, следует из законопроекта (с такой просьбой к Путину изначально в мае обращались ученые, которые и предложили создать попечительский совет на общем собрании РАН). Одним из членов совета станет президент академии. Остальных участников будет определять глава государства с учетом пожеланий президиума академии (коллегиальный исполнительный орган РАН), уточняется в документе. В состав совета также могут войти госслужащие.

Часть решений общего собрания РАН (высший орган управления) и президиума будет согласовываться с попечительским советом академии, следует из поправок. Такие решения подготавливает президиум, а принимает общее собрание академии. В числе решений, которые нужно будет согласовывать с попечительским советом, – определение приоритетных направлений деятельности РАН, а также создание, реорганизация и ликвидация региональных отделений РАН. Согласие попечительского совета также потребуется при установлении максимального количества членов РАН, следует из документа.

Кроме того, проект закона меняет порядок утверждения на должности руководителей в научных организациях, исторически связанных с РАН, а также с Российской академией сельскохозяйственных наук и Российской академией медицинских наук (вошли в состав РАН в 2013 г.). Такие институты подчиняются не только Минобрнауки, но и в том числе Минздраву, Минсельхозу и национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт», пояснил «Ведомостям» член бюро отделения химии и наук о материалах академик РАН Алексей Хохлов. Актуальная система выборов в директора институтов, которые были исторически связаны с РАН, является «многоступенчатой», а законопроект ее упрощает, продолжил Хохлов. По его словам, сейчас такие кандидатуры согласовываются научным отделением РАН, которое курирует данный институт, президиумом и кадровой комиссией академии, а также комиссией по кадровым вопросам совета при президенте РФ по науке и образованию. По его мнению, изменения в порядке выборов будут позитивными, если вместе с комиссией по кадровым вопросам РАН кандидатуры продолжат рассматривать сами научные отделения.

Расходы на науку

В апреле Путин поручил правительству увеличить к 2030 г. рост расходов на исследования и разработки до 2% ВВП, т. е. примерно до 5,7 трлн руб., говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Конгрессе молодых ученых (КМУ) в «Сириусе» 27 ноября. В этом году такие расходы составят 1,6 трлн руб., уточнял он. Россия может нарастить финансирование науки до 2% ВВП даже раньше планового 2030 года, сообщил Путин на встрече с участниками КМУ 2 декабря.

В задачи попечительского совета будет входить помощь по привлечению внебюджетных средств на деятельность РАН и развитие международного сотрудничества академии «в сфере научной и научно-технической деятельности». Общее собрание также будет высылать президенту и в правительство ежегодный аналитический доклад о реализации государственной научно-технической политики в России и о важнейших научных достижениях отечественных ученых, говорится в законопроекте. Требования к докладу должны определяться уставом академии, которая должна готовить такие доклады и по действующему законодательству, но требования по составлению в актуальной редакции закона не уточняются.

Представителем президента при рассмотрении законопроекта назначен президент РАН Геннадий Красников, которого в январе Путин включил в состав Совета безопасности.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу РАН с просьбой уточнить предположительный состав попечительского совета академии.

Создание попечительского совета показывает, что «государство строит свое развитие на науке», говорит первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Попечительский совет будет согласовывать не только деятельность РАН, но и научно-технологическое развитие страны в целом, говорит он. Совет также поможет развивать отношения между РАН и частными компаниями как потенциальными заказчиками, считает депутат.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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