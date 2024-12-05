Проектировавший космодромы институт задолжал Минобороны более 1 млрд рублей

Само Минобороны регулярно подает иски о взыскании с ВСК неустойки по госконтрактам, стоимости завышения работ или задолженности, но в этом году их количество возросло, общая сумма исков Минобороны о взыскании с компании с начала года достигла 14 млрд руб., писали «Ведомости». ВСК была создана указом президента и занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов для военного ведомства. Она входит в структуру военно-строительного комплекса министерства, возводит под ключ жилые дома и микрорайоны, здания, сооружения, инфраструктуру, благоустраивает территории и реконструирует исторические объекты.