Проектировавший космодромы институт задолжал Минобороны более 1 млрд рублей

Проектировавший космодромы институт задолжал Минобороны более 1 млрд рублейМинистерство пытается взыскать долг с АО «31-й ГПИСС» в арбитражном суде
Министерство обороны заявило три иска к АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» («31-й ГПИСС»), которое в том числе занималось проектированием космодромов Капустин Яр, Байконур, Плесецк и Восточный. По первому иску военное ведомство требует взыскать с института чуть более 1 млрд руб., по другим двум суммы скромнее – 85,4 млн и 55 млн руб., обнаружили «Ведомости» в картотеке Арбитражного суда Москвы.
Суть исковых требований пока не раскрывается. «Ведомости» направили запросы в Минобороны и АО «31-й ГПИСС».
Этот институт – один из крупнейших в России, который занимается проектированием специальных объектов и объектов космической тематики. По его проектам кроме космодромов были построены объекты управления орбитальной группировкой космических аппаратов, центральные и командные пункты управления Минобороны, а также иные военные объекты и ведомственные здания.
Сейчас единственным акционером института является ППК «Военно-строительная компания» (ВСК), а до мая 2021 г. 100%-ным владельцем голосующих акций учреждения являлось МО, которое вновь стало его собственником после возбуждения уголовного дела «Оборонсервиса».
В результате мошеннических действий фигурантов дела «Оборонсервиса» почти 100% акций института были проданы компаниям «Сосновоборэлектромонтаж» и «Вита проджект» по цене, заниженной примерно в 2,5 раза. По версии следствия, оценку имущества производил Центр правовой поддержки «Эксперт», которым руководила подруга экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой.
Акции АО «31-й ГПИСС», а также его здание, территория и иные объекты были признаны вещдоками, тем самым до вынесения приговора по уголовному делу было запрещено совершать с ними какие-либо юридические действия. Впоследствии новые владельцы института вернули его в собственность Минобороны в добровольном порядке.
Это уже далеко не первый денежный спор между Минобороны и институтом в суде. В СМИ писали, что в 2022 г. столичный арбитраж отказал в исковых требованиях МО к ответчику о взыскании суммы неустойки по государственному контракту примерно на 18,5 млн руб., а до этого министерство также проиграло в иске на 120 млн руб.
В июне 2024 г. был еще один иск Минобороны к «31-й ГПИСС», истец требовал взыскать с института почти 60 млн руб. за неисполнение обязательств по договорам строительного подряда. 25 ноября иск был частично удовлетворен, следует из картотеки арбитражных дел, но детали решения не раскрываются – дело рассматривалось на закрытом заседании.
Само Минобороны регулярно подает иски о взыскании с ВСК неустойки по госконтрактам, стоимости завышения работ или задолженности, но в этом году их количество возросло, общая сумма исков Минобороны о взыскании с компании с начала года достигла 14 млрд руб., писали «Ведомости». ВСК была создана указом президента и занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов для военного ведомства. Она входит в структуру военно-строительного комплекса министерства, возводит под ключ жилые дома и микрорайоны, здания, сооружения, инфраструктуру, благоустраивает территории и реконструирует исторические объекты.
До ареста работу стройкомплекса курировал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов. Источник «Ведомостей» говорит, что, возможно, многочисленные иски, которые стали заявляться ведомством в последнее время, могут быть связаны с проверкой объектов, которыми занимался чиновник. По словам представителя ВСК, компания считает нецелесообразным публично обсуждать вопросы взаимоотношений со своими заказчиками.
В подготовке материала участвовали Алексей Никольский и Галина Казакулова